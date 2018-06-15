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пятница, 15 июня, 2018, 15:34 Политика
Кремль намекает, что освобождение Сенцова может состояться при участии Медведчука, – эксперт

Российская власть задала свой формат, в котором может состояться освобождение украинских политзаключенных.

Такое мнение в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK высказал политолог Петр Олещук.

«Российское руководство в лице пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова сделало достаточно интересное заявление. Его смысл заключается в том, что они готовы решать вопрос об освобождении Олега Сенцова и других граждан Украины, находящихся на территории России, исключительно через механизм контактной группы», – подчеркнул Петр Олещук.

В частности, была отмечена фамилия Виктора Медведчука, который представляет Украину в трехсторонний контактной группе.

«Таким образом Россия задала тот формат, в котором она готова решать этот вопрос. Очевидно они считают, что этот формат соответствует тем задачам, которые должны решаться, а любой отход от него может считаться нарушением определенных договоренностей», – отметил эксперт.

Также он отметил, что Виктор Медведчук постоянно появлялся, как только были какие-то успешные освобождения. В частности, можно вспомнить случай с Надеждой Савченко.

«То есть Кремль говорит, что решение вопроса Олега Сенцова возможно в том же формате и по тому же алгоритму, который был применен к Надежде Савченко. Почему именно они акцентируют на этом внимание, мы можем лишь высказывать предположения», – говорит политолог.

Кроме этого он подчеркнул, что видит в этой ситуации сразу же два сюжета, разворачивающихся параллельно, но между ними есть прямая связь.

«Не так давно состоялась встреча в нормандском формате с участием министров иностранных дел. После этого на сайте МИД РФ было опубликовано официальное выступление Лаврова, где, в частности, отмечалось, что может быть использована в качестве решения конфликта на Донбассе формула Штайнмайера», – рассказывает специалист.

По его мнению, формула Штайнмайера идентична плану Медведчука, опублікованийо в 2014 году. Мол, там та же логика и идентичные шаги.

«В первую очередь предусмотрены политические шаги со стороны Украины – выборы на территории ОРДЛО, амнистия и прочее. Я лично думаю, что эти два сюжета, которые, на первый взгляд, не сочетаются, могут пересечься через некоторое время», – пояснил Олещук.
Олег СенцовПервые о главном. Комментариипленники Кремля
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2018-06-15 17:37 :07