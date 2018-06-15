Картину Пикассо изъяли у нелегальных антикваров в Казахстане

Картину кисти Пабло Пикассо, старинные книги и оружие изъяли в Алма-Ате у лиц, которые занимались оборотом предметов антиквариата. Предварительно картину художника Пикассо оценили в 4,46 млн долл., в целом же всю партию изъятых предметов в 6 млн долларов. Чтобы уточнить историческую ценность назначены экспертизы.

Об этом сообщает пресс-служба Комитета нацбезопасности Казахстана, передает Корреспондент.

«В числе изъятых предметов 367 восточных рукописных (ХIV-ХІХ вв.) и литографических (XVIII – начало XX вв.) книг общей стоимостью 261 млн тенге, картина Пабло Пикассо стоимостью более 1,5 млрд тенге (4,46 млн долл.), сабли, ружья, картины, вазы и другие культурно-исторические ценности», – говорится в сообщении.

Предварительная розничная стоимость изъятых предметов составляет более 2 млрд тенге (около 6 млн долл). Для уточнения исторической ценности изъятого назначены экспертизы.

Сейчас проводится досудебное расследование преступлений, предусмотренных ч.2 ст.234 (экономическая контрабанда) Уголовного кодекса республики.

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