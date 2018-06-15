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пятница, 15 июня, 2018, 21:04
Художник высмеял украинцев, которые поехали на ЧМ-2018 в Россию, – карикатура
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Около шести тысяч украинцев приобрели билеты на матчи чемпионата мира в России. По этому поводу в обществе разгорелась острая дискуссия: стоит ли ради футбола забывать о том, кто является агрессором в отношении нашего государства.

Одним из тех, кто остро отреагировал на такой поступок соотечественников является известный художник-карикатурист, выпускающий редактор ИА ZIK Олег Коваленко. Под рисунком, который он выложил на своей странице в Фейсбук художник добавил:

«5 000 хохлятских мудаков поехали на Россию посмотрєть и поболеть. О спорт ты мир! Welcome to Russia!»

Какотмечалось, более 5 тысяч украинцев купили билеты и поедут в Россию на футбол.

Они сделали это, не смотря на то, что эксперты предупреждают – каждый украинец, который отправляется в Россию является потенциальным заложником.

 

РоссияСМИискусство
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2018-06-15 21:42 :43