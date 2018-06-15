Холодницкий предупреждал фигурантов уголовных производств об обысках, – Шабунин

Высший антикоррупционный суд – не панацея, а лишь часть антикоррупционной инфраструктуры. Для качественной борьбы с коррупцией нужно его налаженное сотрудничество с САП и НАБУ. Но когда в одном из этих органов есть люди, которые не хотят результата, его никогда и не будет.

Об этом в эфире информационно-политического проекта «Прямым текстом» на телеканале ZIK отметил председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

«Для того, чтобы топ-коррупционер сел в тюрьму, должны сработать три институции – Национальное антикоррупционное бюро, которое собирает доказательства, Антикоррупционная прокуратура, дающая разрешения детективам на работу, и с этими доказательствами идут в суд, а уже суд ставит точку», – отметил Виталий Шабунин.

Однако когда в одном из этих органов есть «крысы» или люди, которые не хотят результата, его никогда и не будет.

«Грубо говоря, если НАБУ не будет собирать доказательства, то в суде не будет рассматривать. Если в спецпрокуратуре не будут подписывать подозрение, не будет дел для передачи в суд», – поясняет глава Центра противодействия коррупции.

Он убежден, что нынешняя проблема в антикоррупционной сфере заключается в том, что руководитель САП Назар Холодницкий, звоня по телефону, предупреждал фигурантов уголовного производства об обысках.

«Когда НАБУ к ним приходило, в офисах были пустые столы и клавиатуры на них. А еще Назар Холодницкий объяснял, что фигурант производства должен врать на допросе его же прокурору. Очевидно, допрос не имел никакого смысла», – заявил активист.

Кроме этого антикоррупционер объяснил, кто должен был бы освободить Назара Холодницкого от должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

«Холодницкого может освободить Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров, которая будет через две недели», – пояснил Шабунин.

По его словам, если Назар Холодницкий останется главой САП, то не важно какими крутыми будут судьи ВАС или детективы НАБУ, потому что просто не будет дел.

«Другая история, что у нас параллельно с Антикоррупционным судом проголосовали аудитора НАБУ, выводы которых, а там их три, могут быть единственным основанием для освобождения Сытника. История может быть совсем другой – через аудит можно просто «сбить» Артема Сытника и начать разрушать НАБУ», – заявил активист.

Поэтому, отметил он, Высший антикоррупционный суд не является панацеей, это лишь часть украинской антикоррупционной инфраструктуры.

«Мы должны заботиться о работе всех трех органов. Со скепсисом, с недоверием, но нам надо, чтобы они работали. Какими бы не были активисты, нардепы или журналисты, но посадить коррупционера в тюрьму мы не имеем права. Это может сделать только НАБУ, САП и в конце суд, который выносит решение», – подчеркнул глава ГПК.

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