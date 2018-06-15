Денисова прибыла в колонию, где содержится Сенцова

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова прибыла в российскую колонию, где удерживают украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на Интерфакс-Украина.

«Уполномоченное в колонии, ждем встречи с руководством исправительного учреждения», – сообщила агентству советник омбудсмена Елена М'ячина.

Ранее Денисова на своей странице в Facebook сообщила, что прибыла в город Салехард и отправляется в Лабытнанги, где удерживают Сенцова.

«Прибыли в Салехард. Это город в 22 км от Лабытнанги, где удерживают Олега Сенцова. Сейчас отправляюсь именно туда», – написала Денисова в пятницу утром.

Как сообщалось, 14 июня Денисова на переговорах в России настаивала на посещении осужденного Олега Сенцова в ближайшее время и высказывалась против предложения совершить к нему визит после 22 июня. Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова заявила, что уполномоченные по правам человека России и Украины рассчитывают посетить по 34 заключенных на территориях обеих стран.

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