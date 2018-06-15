День папы, город профессий для детей и практическая йога для взрослых. Афиша

Этими выходными в мире будут отмечать замечательный праздник – День отца, а это хорошая возможность посвятить свое время родителям. Кроме этого, во Львове можно будет ознакомиться с йогой, посетить много интересных выставок и попробовать себя в самых разных профессиях благодаря фестивалю «Город профессий».

Об этом и другом в Афише.

День отца – это ежегодный праздник в честь отцов. Его отмечают в Украине в третье воскресенье июня. В канун символического торжества, 16 июня, во Львовском академическом областном театре кукол состоится «Суровая вечеринка для пап» – веселые развлечения, умные разговоры, море любви и нежности для пап с детьми.

Проект «Город профессий», который направлен на социальную осведомленность детей, уже в пятый раз проходит в Украине. Его цель показать маленьким будущим профессионалам, как реализовать свой потенциал. В воскресенье, 17 июня, в 14:00 в парке имени Ивана Франко развернется импровизированный Город Профессий. При входе каждый ребенок получает паспорт, стильный рюкзак, карту представленных профессий и имеет возможность «устроиться на работу». После короткого мастер-класса от специалистов своих отраслей, таких как спасатель, пожарный, кинолог, взрывотехник, полицейский, врач, социальный работник, криминалист, строитель, парикмахер, агроном, ветврач, диджей, автослесарь, продавец, банкир, повар, актер, модель, портниха и т. п, дети приступают к «работе». За свою работу дети будут получать символическую «заработную плату».

Фото: lviv.dcz.gov.ua

Для студентов, которых манит архитектура, будет интересно посетить презентацию Харьковской школы архитектуры в воскресенье, 17 июня, в 14:00 в Центре Митрополита Андрея Шептицкого (вул. Стрыйская, 29 / ул. Козельницкая, 4). На презентации представители школы расскажут, как устроено современное образовательное пространство США и ознакомят с учебной программой, результатами обучения и возможностями для будущих студентов.

Кроме этого, во Львове продолжается социально-спортивный проект «Lviv Yoga Challeng». Сила, выносливость, энергичность, гибкость, ясное мышление и хорошее самочувствие – это результаты занятий хатха-йогой и медитацией, которые можно ощутить уже через несколько занятий. Убедиться в этом можно каждое утро в парке им. И. Франко с 8:00 до 9:00. Участники собираются в верхней лужайке парка им. Ивана Франко (возле гостиницы «Днестр»). С собой нужно взять коврик и удобную одежду.

Львовская детская железная дорога приглашает на открытие нового сезона. Львовская детская железная дорога работает с мая по сентябрь. Движение осуществляется по средам, субботам, воскресеньям и праздничным дням.

В Парке культуры и отдыха имени Богдана Хмельницкого состоится кино под открытым небом. Уже в эту субботу можно будет бесплатно посмотреть фильм «Жена напрокат». Кино рассказывает про пластического хирурга Дэнни, который боится серьезных отношений. Начало показа в субботу в 21:45.

Фото: Максим Баландюх

Любители футбола смогут бесплатно посмотреть матч между национальными сборными Украины и Грузии среди ветеранов. Встречи легенд футбола двух дружественных стран уже стали доброй традицией. Украинцы дважды гостили в Тбилиси, принимая участие в представительном турнире памяти Давида Петриашвили. А в мае прошлого года грузинские футболисты посетили Киев, где на НСК «Олимпийский» противостояли сборной Украины. Предварительное согласие на участие дали Кахабер Каладзе, Георгий Деметрадзе, Леван Кобиашвили, Александр Иашвили, Гоча Джамараули, Сергей Ребров, Владимир Езерский, Василий Рац, Сергей Нагорняк, Эдуард Цихмейструк, Сергей Назаренко, Виталий Рева и другие звезды футбола обеих стран. Организаторы обещают кроме матча развлекательную программу и розыгрыш призов. Действо состоится на стадионе «Арена Львов» в субботу в 18:30.

А любители балета смогут в воскресенье насладиться «Коппелією» в Львовском национальном академическом театре оперы и балета им. Соломии Крушельницкой (просп. Свободы, 28). Балет на три действия. Либретто Ш. Ньюттера и А. Сен-Леона по мотивам новелл Э. Гофмана.

Выставки

Выставка «Иоганн Баптист Лампи Старший – странствующий художник-универсал» в Львовской национальной галереи искусств им. Бориса Возницкого (вул. Стефаника, 3). Выставка портретов работы Иоганна Баптиста Лампи Старшего со сборника Львовской национальной галереи искусств им. Бориса Возницкого и Одесского музея западного и восточного искусства знакомит не только с творчеством художника, но и с жизнеописаниями портретируемых – аристократов и шляхтичей, многие из которых сыграли важную роль в истории нашего края.

Выставка живописи Группы глухих художников в Музее этнографии и художественного промысла (просп. Свободы, 15). Шесть художников (Юрий Тямушкин, Ярина Менько, Марьян Поляк, Олег Думинця, Валерий Кидисюка, Эдуард Трофимов) под руководством члена НСХУ Юрия Тямушкина представят свои лучшие живописные работы за последние годы.

Фотовыставка Дианы Руденко «Уязвимая красота» в фотогалерее Василия Пилипюка (ул. Стецко, 3а). Фотографиня фиксирует неповторимые мгновения из жизни диких животных во всем мире, а также величественные пейзажи заповедных территорий. На выставке представлено более сорока авторских работ с пейзажами и животным миром Украины, Танзании, Кении, ОАЭ и Султаната Оман, которые были сняты в течение 2015-2018 годов.

Фото: moemisto.ua

Львовская национальная галерея искусств им. Бориса Возницкого и Музей ПЛАТАР презентуют для своих посетителей неповторимые «Сокровища династии Цин» (Treasures of Qing Dynasty). Впервые во Львове их можно увидеть во дворце Потоцких (вул. Коперника, 15). Это уникальное собрание артефактов прошлого китайской культуры и истории: авторские произведения разных мастеров конца 18 – начала 19 века.

Выставка «Античное наследие» во Львовском музее истории религии (пл. Музейная, 1). В фондовой коллекции Львовского музея истории религии немало памятников периода античности. Эта выставка является попыткой как можно шире представить коллекции памятников, освещающих тему религии и мифологии древних Греции и Рима. Для экспонирования отобрано две группы предметов – музейную археологическую античную коллекцию и произведения искусства XVI–XIX веков, которые вобрали в себя лучшие творения воображения греко-римского периода.

В Центре городской истории Центрально-Восточной Европы продолжается выставка Рэйчел Стивенс «Ключ к городу: три способа представить еврейское наследие во Львове». Выставка проходит в рамках программы «Lwów, לעמבערג, Львов, Lemberg’43: Город, (не)пережил». Это серия мемориальных мероприятий к 75-й годовщине ликвидации гетто и Яновского концлагеря во Львове.

Концерты

В субботу и воскресенье можно будет посмотреть чудесную оперетту «Веселая вдова» в Львовском национальном академическом театре оперы и балета им. Соломии Крушельницкой (просп. Свободы, 28). Оперетта начнется в 18:00.

Концерт памяти Александра Слободяника – в воскресенье в 18:00 во Львовской областной филармонии (ул. Чайковского, 7). Незаурядный концерт – музыканты высочайшего толка объединятся для того, чтобы отдать дань памяти пианисту-виртуозу, который прославил Украину на весь мир – Александру Слободянику.

Концерт «Музыка далекого Севера» – воскресенье, 17 июня, 19:00 Дом органной и камерной музыки (ул. Бандеры, 8). Хор и оркестр шведского университета Мальме будет исполнять произведения шведских композиторов ХХ века. В исполнении гостей из Швеции будет звучать современная скандинавская музыка: произведения Ерланда Коха, Вильгельма Петерсона-Бергера, Вильгельма Стенхаммара, Фроде Фельхельма, Стеффани Сторма и Андерса Орвалла.

Фото: Юра Мартынович/ZIK

Любители потанцевать могут попробовать себя в ритмах сальсы и танго на площади Рынок. Традиционно в 19:00 стартуют социальные танцы возле памятника Диане.

Кино

Криминальный триллер «8 подруг Оушена» – это женский спин-офф популярной трилогии о Дэнни Оушена и ограблении, которые он совершал вместе со своими друзьями. О том, что прямого продолжения истории не будет, Стивен Содерберг заявил еще в 2006 году. Идея снять фильм о сестре Дэнни появилась в 2015 году. Режиссуру доверили Гэри Россу, четырехкратному номинанту на премию Оскар. Сценарий писали совместно Гэри Росс и Оливия Милч, для которой этот проект – вторая ее работа в кино в качестве сценариста. Съемки проходили в Нью-Йорке с октября 2016 по март 2017 года.

Оказывается у Дэнни Оушена есть такая же как и он предприимчивая сестрица. Только выйдя из тюрьмы, Дебби Оушен (Сандра Буллок) собирает команду для похищения самого дорогого в мире колье прямо с шеи коварной Дафны Крюгер (Энн Хэтэуэй). Это должно произойти во время ежегодного бала Музея искусства Метрополитан. Как и брат, она будет собирать команду из людей, на которых можно положиться. За дело возьмутся Лу (Кейт Бланшетт), Роуз (Хелена Бонэм Картер), Нине (Рианна) и другие, не менее колоритные подружки Дебби.

Фантастический фильм «Мир будущего» – очередное детище Джеймса Франко. Совместно с Брюсом Тьерри Чунгом он занялся режиссурой и это 23 фильм Франко в качестве режиссера. Также он стал одним из сопродюсеров картины и исполнил главную роль, которая стала 116 в его карьере, если не считать участия в короткометражках. Создатели фильма подобрали звездный актерский состав – Милла Йовович, Люси Лью и Сьюки Вотерхаус исполнили ведущие женские роли.

События разворачиваются в далеком будущем. Мир разделился на две части. На безграничных покинутых людьми территориях власть принадлежит жестоким и безжалостным военачальникам (Джеймс Франко). Но есть и цивилизованные, комфортные и уютные места – это оазисы. Именно здесь живет королева (Люси Лью). Она смертельно больна и на поиски лекарств отправляется ее сын. Ему придется покинуть привычный образ жизни и выжить в опасном опустошенном мире, чтобы спасти жизнь дорогого человека.

Комедия «Заядлые мошенники» – это новый комедийный боевик с Умой Турман в главной роли. Актриса была утверждена на роль еще в 2015 году. Снял картину и совместно с Алексом Михаелидесом написал сценарий Джеймс Окли, для которого это вторая работа на большом экране. Хотя события картины разворачиваются в Лос-Анджелесе, основные съемки проходили в Нью-Йорке летом 2015 года.

Волшебные супруги Харриет (Ума Турман) и Питер (Тим Рот) на самом деле не такие милые, как кажется на первый взгляд. Они задолжали немалую сумму денег Ирине (Мэгги Кью). Каждый, кто хоть раз встречался с этой женщиной, понимают – Гарриет и Питер в беде. Взять деньги негде, поэтому они отправляются в Лос-Анджелес. Среди здешних знакомых есть Джекки (Элис Ив). Ее пальчик всегда украшает неприлично большой и драгоценный перстень. Для парочки с таким огромным долгом это настоящее спасение. Остается только снять украшение незаметно для Джекки.

Пятый фильм из серии «Мир Юрского периода 2» – это прямое продолжение истории, показанной в фильме 2015 года. К своим ролям вернутся Крис Пратт и Брайс Даллас Ховард. Также в фильме можно будет увидеть доктора Яна Малкольма в исполнении Джеффа Голдблюма. Актер сыграл этого персонажа в фильме 1997 года. По словам создателей фильма, события будут разворачиваться не только на острове. Режиссер Хуан Антонио Байона в одном из интервью сказал, что кроме фильма, что снимается, планируется выход на экраны еще одного продолжения этой истории.

Криминальная драма «Эскобар» рассказывает об одном из самых опасных преступников прошлого века. В основу ленты легла книга воспоминаний колумбийской журналистки Вирджинии Вальехо, которая вышла в 2007 году. Название книги – «Любя Пабло, ненавидя Эскобара». А сам фильм на языке оригинала носит название «Loving Pablo» – любя Пабло.

Мультики

Мультфильм «Суперсемейка 2» от студии Pixar Animation Studios является продолжением одноименного мультфильма. В 2004 году первая часть получила две премии «Оскар» как лучший анимационный фильм и за лучший монтаж звука. Режиссер и сценарист Брэд Берд («Рататуй») давно говорил о том, что хотел бы снять продолжение. Берд дважды был удостоен премии «Оскар» и оба раза за работу над мультфильмами. В 2014 году студия подтвердила, что новый проект уже в работе. К озвучиванию своих персонажей вернутся актеры, чьи голоса звучали в первой части. Планировалось, что мультфильм выйдет на экраны летом 2019 года. Однако производство четвертой части «Истории игрушек» было отодвинуто на более поздние сроки, поэтому появилась возможность выпустить ранее проект Берда.

Семейная приключенческая комедия «Полицейский пес» снята в копродукции США и Великобритании. Режиссером ленты стал прославленный Раджа Госнелл («Один дома», «Один дома 2», «Красавица»), а сценарий писали совместно Макс Боткин («Росомаха и Люди Иск. Начало», «7 сестер») и Марк Хаймен («Мадагаскар 3», «Знакомство с Факерами»). Большинство задействованных актеров озвучивают своих персонажей-зверей, а одну из немногих «человеческих» ролей доверили Виллу Арнетту. Он не часто появлялся на экране, и англоязычные зрители хорошо знают его голос по многим успешным мультфильмам последних лет.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.