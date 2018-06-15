Дело против Злочевского восстановлено решением суда

Соломенский райсуд Киева возобновил расследование против экс-министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского.

Об этом, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, сообщает LIGA.net.

Отмечается, что суд отменил постановление Специализированной антикоррупционной прокуратуры от 1 августа 2017 года о закрытии производства.

«САП закрывал по собственной инициативе. НАБУ Не против возобновить расследование», – цитирует издание собеседника в НАБУ.

Как известно, Николай Злочевский уехал из Украины в конце 2014 года после того, как получил статус подозреваемого в незаконном обогащении в деле, которое расследовалось Генеральной прокуратурой.

В январе 2015 года ГПУ объявила Злочевского в розыск.

Ранее сообщалось, что Злочевский встречался с Кононенко в Вене, что сам Кононенко опровергал.

После этой встречи, осенью прошлого года с сайта МВД была снята информационно-статистическая карточка про розыск Злочевского в связи с соответствующим запросом от ГПУ.

Информация о прекращении розыска была внесена на основании присланной из постановления Генпрокуратуры об отмене государственного розыска Злочевского.

В январе 2018 года, Burisma заявила о завершении всех процессуальных и судебных дел в Украине против Злочевского и операционных компаний, входящих в состав Burisma Group.

Беглый Нардеп Александр Онищенко заявил, что Злочевский заплатил $100 млн за закрытие против него уголовного дела и разблокирование активов в Украине.

Основная часть месторождений, которыми в настоящее время оперируют компании Burisma Holdings, была выдана за два периода.

Первый пришелся на 2003-2004 гг., когда Злочевский возглавлял Государственный комитет природных ресурсов, который имел в то время право распоряжения специальными разрешениями (лицензиями) на право пользования недрами.

Второй – на 2010-2012 гг., когда Злочевский возглавлял министерство охраны окружающей природной среды, которому подотчетна Государственная служба геологии и недр – единственный на сегодня распорядитель спецразрешений на пользование недрами в стране.

Также сообщалось, что фирма министра экологии в правительстве времен Виктора Януковича Николая Злочевского продавала газ компаниям президента Петра Порошенко и его окружению.

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