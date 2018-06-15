Черноморский флот РФ приведен в состояние повышенной боеготовности, – СМИ

Силы Черноморского флота РФ находятся в состоянии повышенной боевой готовности, чтобы противодействовать потенциальным попыткам Украины помешать проведению чемпионата мира по футболу, стартовавшего в Москве в четверг.

Об этом сообщает ru.reuters.com со ссылкой на источники, близкие к российским военным.

Российские чиновники говорят, что Украина, по их мнению, наращивает военное присутствие в регионе как «провокации» во время мундиаля.

Рейтер не смог подтвердить данные об усилении военного присутствия Украины в независимых источников, чиновники в Киеве также этого не подтверждают.

Три источника, близких к российских военных, сообщили, что силы РФ у побережья Крымского полуострова приведены в состояние повышенной боевой готовности. Два источника сказали, что это решение связано с проведением в России чемпионата мира по футболу.

«Из-за чемпионата мира и ожидания возможных провокаций Украины у побережья Крыма командование приняло решение повысить уровень боеготовности флота», – сказал один из источников, пожелавший остаться неназванным, поскольку не уполномочен комментировать оперативные планы в СМИ.

Минобороны РФ отрицает, что находится в состоянии повышенной боевой готовности.

«Силы Черноморского флота несут службу в штатном режиме. Никаких мероприятий по переводу в высшие степени готовности не проводилось», – цитирует сообщение военного ведомства агентство Интерфакс.

Источники сообщили, что усиление боеготовности включает отправку в район Азовского моря дополнительных кораблей и дополнительные боевые вылеты авиации ВМФ. По словам источников, задействованы подразделения ВМФ и береговых войск.

«Есть опасения, что на чемпионате мира Украина может устроить провокацию», – сказал источник в морской авиации, также пожелавший остаться неназванным.

«Поэтому там должно быть со стороны Азовского моря такая группировка сил, которое отбрасывает мысли о вторжении в территориальные воды (России)».

Источник в береговых войсках флота сказал, что состояние повышенной боеготовности сохранится до 31 июля, в то время как чемпионат мира завершится 15 июля.

Украинские ВМС и канцелярия секретаря совета национальной безопасности Украины Александра Турчинова не комментируют перегруппировку ВМФ России.

В ответ на вопрос о том, планирует ли Украина провокации, офис Турчинова сообщил Рейтер: «Независимо от стонов перепуганных российских наемников и угроз российского президента, украинские военные будут действовать адекватно угрозам».

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