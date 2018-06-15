По состоянию здоровья Балух не может давать показания в суде

Украинский активист Владимир Балух не может свидетельствовать в суде, поскольку плохо себя чувствует.

Об этом сообщает корреспондент проекта «Крым.Реалии».

По его словам, в здание подконтрольного Кремлю Раздольненского районного суда Крыма приехала скорая помощь. Врачи сделали укол Балуху, однако его состояние здоровья не улучшилось, отмечает корреспондент.

Перед этим 15 июня суд допросил бывшую жену Балуха Наталью. Она пояснила суду, что ей известно о неоднократных конфликтах Владимира Балуха с начальником изолятора временного содержания Раздольненского района Анатолием Ткаченко. По ее словам, Ткаченко постоянно оскорблял Владимира по национальному признаку.

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