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пятница, 15 июня, 2018, 11:36 Спорт
Более 1200британских болельщиков получили запрет на въезд в Россию на ЧМ-2018

Более 1200 британским болельщикам запретили посещение матчей чемпионата мира-2018, который вчера, 14 июня, стартовал в России.

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Как сообщает independent.co.ru, причиной таких мер стало негативное прошлое болельщиков, которых заставляют сдавать свои паспорта.

Заместитель начальника полиции Марк Робертс заявил, что перед стартом чемпионата мира-2018 на территории Великобритании была проведена операция по изъятию паспортов у тех фанатов, которые неподобающе вели себя на прошлых турнирах.

Напомним, что сборная Англии на групповой стадии Мундиаля-2018 сыграет в группе G с национальными командами Туниса, Панамы и Бельгии.
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2018-06-15 12:50 :34