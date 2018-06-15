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пятница, 15 июня, 2018, 16:54 Спорт
Боксер Александр Усик: Я готов драться с Гассиевым в любой точке мира

Украинский чемпион WBC и WBO в тяжелом весе Александр Усик сообщил, что готов провести бой с чемпионом WBA и IBF российским боксером Муратом Гассиевым в любой точке мира.

В частности, выпускник аспирантуры Львовского государственного университета физической культуры Александр Усик во время эфира в своем Instagram отметил, что этот бой ему очень нужен, он готов к нему и ждет лишь письмо от организатора Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) относительно места проведения поединка.

«Готовы ехать хоть в Антарктиду. Ждите информацию, она скоро появится. У меня есть два пояса, и у Мурата есть два пояса. Мне нужен этот бой. Мы ждем только письма от Comosa AG (организаторы Всемирной боксерской суперсерии) с уточнением, где будет проходить бой. У меня чемодан уже собран, я готов ехать в любую точку мира», – цитирует Александра Усика ldufk.edu.ua.

Ранее издание BoxingTalk сообщил, что Мурат Гассиев может отказаться от боя с Александром Усиком и провести поединок 21 июля в России с американцем Эндрю Табити. Однако промоутер украинского боксера Александр Красюк опроверг эту информацию.

Напомним, что Александр Усик (14-0, 11 КО) и Мурат Гассиев (26-0, 19 КО) должны встретиться в финале WBSS еще 11 мая, но поединок был перенесен из-за травмы украинского боксера. Новой датой финала называется 21-е июля, однако до сих пор не решен вопрос относительно места проведения боя. Промоутеры Гассиева хотели бы провести его в Москве, однако на это не соглашается команда Усика. По неофициальной информации, бой может состояться в городе Джидда (Саудовская Аравия).

Отметим, что победитель боя станет обладателем пяти чемпионских поясов в тяжелом весе (WBA, WBC, WBO, IBF и по версии The Ring), трофея Мухаммеда Али и чека на 10 000 000 долларов призовых.
БоксЛДУФКАлександр УсикWBSS
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2018-06-15 17:36 :14