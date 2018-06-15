Березовец: Если бы Трамп на G7 назвал Крым «российским», мы бы услышали это раньше из других источников

Информация о том, что президент США Дональд Трамп в разговоре с лидерами G7 вроде назвал Крым «российским», не вызывает доверия.

Об этом сегодня в комментарии ИА ZIK заявил политолог Тарас Березовец.

«Портал Buzzfeed, который об этом написал, – это единственное издание, которое через несколько дней после окончания саммита G7 эту информацию обнародовало. Я убежден, что если бы такие скандальные фразы прозвучали во время саммита, мы бы услышали это ранее со ссылкой на другие издания и другие авторитетные источники», – сказал эксперт.

Также он напомнил, что этот же сайт ранее без никаких подтверждений распространил информацию о том, что Трамп в Москве был с русскими проститутками.

«Поэтому я этой информации (про «российский» Крым, – ред.) не доверяю», – добавил Березовец.

Также он отметил, внешняя политика Соединенных Штатов не меняется.

«Россию выгнали из Большой Восьмерки именно из-за аннексии украинского Крыма, поэтому здесь не о чем говорить. Позиция США останется неизменна. Да, есть форс-мажорный президент, который позволяет себе делать скандальные заявления, но американская внешняя политика от этого абсолютно не претерпит никаких изменений. И санкции против России продолжат вводить, и ныне существующие санкции будут сохранены», – считает политолог.

Напомним, ранее американский портал Buzzfeed со ссылкой на два дипломатических источника сообщил, что президент США Дональд Трамп в ходе саммита G7, состоявшегося на прошлой неделе в Канаде, заявил другим мировым лидерам, что считает Крым российским. По данным портала, такое заявление американский президент сделал во время ужина на прошлой неделе в пятницу.

Представитель Белого дома Сара Сандерс заявила в четверг, что не знает, говорил ли президент США Дональд Трамп лидерам G7 на саммите в Канаде, что считает Крым российской территорией.

«Я не знаю ни о каких подобных заявлениях», – сказала она на брифинге в четверг, отметив, что не станет комментировать разговоры, в которых не участвовала.

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