Артеменко: 400 000 долларов из Панамы заплатили за встречу с Трампом не Порошенко, а Климкина

400 тысяч долларов было заплачено не за встречу Порошенко с Трампом, а 400 тысяч долларов было перечислено с оффшорных счетов компании, которая находится в Панаме, на счет лоббистской компании BGR. Именно эта компания стояла за организацией встречи между Климкиным и Трампом, и именно за встречу Климкина с Трампом было заплачено 400 тысяч долларов.

Об этом в эфире программы FACE 2 FACE с Татьяной Даниленко на телеканале ZIK рассказал бывший народный депутат Украины Андрей Артеменко.

Напомним, по информации ВВС, личный адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн получил 400 тыс. долл. или 600 тыс. долл. за организацию первой встречи между Президентом Украины Петром Порошенко и Дональдом Трампом в июне в прошлом году. В Администрации Президента публикацию ВВС назвали «откровенной ложью».

Экс-нардеп Андрей Артеменко отметил, что из собственных источников ему известно о всех деталях этой истории.

«400 тысяч долларов было заплачено не за встреча Порошенко с Трампом, а 400 тысяч долларов было перечислено с оффшорных счетов компании, которая находится в Панаме, на счет лоббистской компании BGR.

Эта компания официально лоббирует Администрацию Президента, Петра Порошенко и любую другую украинскую власть в США. Вот именно эта компания стояла за организацией встречи между министром Климкиным и Дональдом Трампом», – говорит Андрей Артеменко.

Бывший нардеп добавил, что эта встреча была нужна исключительно для внутренней политики США.

«Ведь накануне у Трампа состоялась длительная встреча с Лавровым. Поэтому команде Трампа был нужен «внутренний компенсатор». То есть надо было организовать встречу с представителями Украины, чтобы Трампа не называли пророссийским политиком, а это бывает довольно часто», – рассказал Артеменко.

С его слов, именно за встречу Климкина с Трампом было заплачено 400 тысяч долларов.

«Кстати, было не только 400 тысяч долларов. За всю лоббистскую деятельность было заплачено гораздо больше», – заявил Артеменко.

Экс-нардеп подчеркнул, что это публичная информация, которую можно проверить на основе финансовых отчетов компании BGR.

«Можно проверить то, какие средства и каких компаний поступали на счета компании BGR. Ведь они должны публиковать свои финансовые отчеты в отношении любых средств, которые они получили за так называемую «агентскую деятельность». А они являются официально зарегистрированными лоббистами», – добавил Андрей Артеменко.

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