Андрей Артеменко: Демократическая партия США имеет заинтересованность в украинской ГТС и черноземах

Украинский чернозем – одна из главных битв, которая происходит между американскими политическими лагерями республиканцев и демократов.

Об этом заявил экс-народный депутат Украины Андрей Артеменко в эфире программы FACE 2 FACE с Татьяной Даниленко на телеканале ZIK.

«В 2012 году я услышал, что существует программа поддержки Украины за счет демократов и некоторых спонсоров этого политического американского лагеря. Они предлагали очень интересные вещи, а именно пытались договориться с Януковичем, каким образом создать так называемый международный консорциум по использованию украинской ГТС.

В частности они предлагали купить нашу газотранспортную систему за 2,5 миллиарда долларов, а хотели продать за 50 миллиардов долларов. То есть планировалась исключительно коммерческая сделка», – рассказал Артеменко.

Экс-депутат признал, что теперь он понимает, почему Джордж Сорос вкладывает такие большие деньги в украинский политикум, бизнес и особенно в украинский чернозем.

«Украинский чернозем – это единственное богатство, которое осталось Украине после так называемой приватизации, которая происходила в течение последних 26-ти лет. Поэтому наша земля стала чуть ли не главной битвой, которая происходит между американскими политическими лагерями республиканцев и демократов.

Я поддерживаю республиканцев, которые отстаивают более консервативные и фундаментальные позиции по защите национальных интересов. Ведь убежден, что земля страны должна принадлежать именно украинскому народу, и ни один мораторий на продажу земли снимать нельзя!» – отметил Андрей Артеменко.

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