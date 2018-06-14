Юрист: Требование изъять подлинники документов о займе Насалика сделана для уничтожения улик

Требование следователей изъять подлинники документов о займе, осуществленной министром энергетики и угольной промышленности Игорем Насаликом, сделана для уничтожения доказательств по гражданскому делу.

Об этом в эфире спецпроекта «Игорь Насалик: министр зеленой энергетики» на телеканале ZIK заявил юрист Николай Лысый.

В 2014-м министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик занял у физического лица 3 миллиона долларов. Ходят слухи, будто за эти средства бывший мэр Калуша купил себе должность министра. Так, никаких активов в этот период политик не покупал, в декларацию заемные средства также не вносил, однако это нарушение должностного лица никоим образом не заинтересовало НАБУ или НАЗК. Одолженные деньги он не вернул, поэтому квартиру и дом Насалика арестовал суд, чтобы взыскать долг. И главный энергетик страны к аресту своей недвижимости, похоже, готовился.

«Это он сам пишет в своей апелляционной жалобе, что 15 числа мне стало известно о том, что есть иск. Так 16 августа 2017 года он решил разделить имущество с женой. Вот они прожили там 20 или 25 лет, у них не было необходимости делить имущество. А тут очень резко они решили поделить это имущество», – отметил юрист Николай Лысый.

Под арестом оказалась лишь та недвижимость, которая после разделения осталась у министра. В частности, санкции тогда были применены к его роскошному дому в Козине. По приблизительным подсчетам, стоимость такого жилья колеблется в пределах 6-ти миллионов долларов. И чтобы его сохранить, министр прибегает к радикальным шагам: сначала подает встречный иск о признании договоров недействительными, где во время заседаний следователи требуют изъять подлинники документов о займе.

«Нельзя изымать в ходе рассмотрения другого дела – гражданского дела, изымать в результате уголовного судопроизводства. Можно было истребовать копию. Но все было направлено только на изъятие оригиналов документов. Ну, как для меня, понятно для чего это делается. Это делается для уничтожения доказательств по гражданскому делу», – отметил юрист Николай Лысый.

Представители Насалика получили оригинал договора о займе и расписку. Это постановление следователь судья Белоцерковец принял даже несмотря на действующий запрет коллеги осуществлять такие действия.

«На требование судьи Остапчук вернулись документы из Печерского отдела полиции. Визуально я видел те документы, которые я отдавал, и те документы, которые вернулись. Визуально видно, что это совершенно разные документы. Вернулись из Печерского отдела полиции не оригиналы документов, которые изымались, а вернулись копии документов», – отметил юрист Николай Лысый.

Журналисты выяснили, что доступ к документам Белоцерковец предоставил следователю Печерского райотдела полиции – Алексею Тимкову. В Печерске посоветовали искать этого следователя в Главном следственном управлении Национальной полиции, но и там про загадочного стража порядка ничего не знают. Кажется, будто Тимков больше не работает в органах внутренних дел, даже декларацию о доходах в этом году он не подавал. Несмотря на это и в дальнейшем без внимания остаются заявления юриста о совершении следователем должностного преступления.

«Я шокирован такими вещами. Потому что мы выдаем по требованию судей документы, а затем они изымаются другими правоохранительными органами, и когда ты бьешь во все колокола и говоришь: "люди добрые, посмотрите, что вы делаете. Этот документ не может изыматься. Он не может быть предметом исследования в рамках уголовного производства! Никто не слышит», – заявил юрист Николай Лысый.

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