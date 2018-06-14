Инвестбанкир: Дефолт сейчас приведет к тому, что страна окажется за чертой бедности

Реальные изменения в инвестиционном климате в стране и жизни каждого из украинцев будут ощутимы лишь тогда, когда в Украину придет крупный западный капитал.

Об этом в эфире программы HARD с Влащенко на телеканале ZIK заявил инвестиционный банкир Игорь Мазепа.

Гость программы уверен, что тех денег, которые есть у Украины – банковский капитал, частный капитал предпринимателей, – недостаточно. По его словам, реальные изменения в инвестиционном климате в стране и жизни каждого из украинцев будут ощутимы лишь тогда, когда в Украину придет крупный западный капитал.

«Были большие надежды в 2014 году, затем в 2015-м, 2016-м и такие же, не менее грандиозные, были 10-15 лет назад. Капитал очень подвижен и чувствителен к таким вещам, которые среднему украинцу кажутся неважными, но для него это принципиально важно, – честная судебная система..., право на частную собственность», – отметил инвестбанкир и добавил, что у инвесторов всегда есть выбор, куда можно вкладывать средства.

Гость программы, говоря об угрозе дефолта, отметил, что объявлять дефолт в Украине сейчас поздно, и что дефолт сейчас приведет к тому, что вся страна окажется за чертой бедности.

«Даже сейчас средний украинский гражданин живет не сладко. Однако последние тенденции, которые мы наблюдаем на рынке, – реальная заработная плата (в гривнях или долларах) растет на 20%, это дает возможность людям больше покупать», – отметил гость программы.

Игорь Мазепа отметил, что хотя экономика растет, но рост на 3% – этого категорически недостаточно.

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