Вступил в силу закон об Антикоррупционном суде: на его создание дается ровно год

Закон Украины № 2447-VIII «О Высшем антикоррупционный суд» официально опубликован 13 июня, а в силу он вступил сегодня, 14 июня.

Согласно Закону Высший антикоррупционный суд должны сформировать в течение года со дня вступления его в силу, то есть до лета 2019 года: объявить и провести конкурс на должности судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда и на должности других судей Высшего антикоррупционного суда, по результатам проведенного конкурса назначить судей Высшего антикоррупционного суда, пишет «Украинское право».

Конкурс на должности антикоррупционных судей будет проводить ВККСУ, однако проверку кандидатов на соответствие критериям добропорядочности и профессиональной этики будет проверять не Общественный совет добропорядочности, а специально созданный Общественный совет международных экспертов.

Общественный совет международных экспертов образуется сроком на шесть лет Высшей квалификационной комиссией судей Украины для содействия ей в подготовке решений по вопросам назначения на должности судей Высшего антикоррупционного суда и является ее вспомогательным органом.

Общественный совет международных экспертов будет выполнять свои полномочия в составе шести членов, которые назначаются Высшей квалификационной комиссией судей Украины исключительно на основании предложений международных организаций, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции в соответствии с международными договорами Украины.

На время участия членов Общественного совета международных экспертов в процедурах отбора кандидатов на должности судей Высшего антикоррупционного суда им устанавливается вознаграждение в размере должностного оклада судьи Верховного Суда.

День начала работы Высшего антикоррупционного суда будет определяться решением собрания этого суда, что публикуется на веб-портале судебной власти и в газете «Голос Украины».

Высший антикоррупционный суд начнет работу при условии назначения по результатам конкурса менее 35 судей Высшего антикоррупционного суда, в том числе по меньшей мере десять из которых должны быть судьями Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

Кроме положений о принципах деятельности Высшего антикоррупционного суда, закон также вносит изменения и в Уголовный процессуальный кодекс, которые вступят в силу со дня начала работы Высшего антикоррупционного суда. Эти изменения, в частности, касающиеся подсудности дел антикоррупционном суда и осуществлению уголовного производства в Высшем антикоррупционном суде.

До начала работы антикоррупционного суда судебное разбирательство уголовных производств в отношении преступлений, отнесенных к подсудности Высшего антикоррупционного суда, будут осуществлять суды первой и/или апелляционной инстанций, которые и завершат рассмотрение уже открытых дел. При этом указанные уголовные производства не могут быть переданы в Высший антикоррупционного суда.

В Высший антикоррупционный суд передадут ходатайство в уголовных производствах относительно преступлений, отнесенных к подсудности Высшего антикоррупционного суда, поступивших к следственным судьям и не рассмотренные до дня начала работы Высшего антикоррупционного суда.

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