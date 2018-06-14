Война рядом: На улицах Киева установили простреленные металлические силуэты

В рамках проекта добровольца и документалиста Олеся Кромпляса «Война рядом» на улицах Киева установили ряд металлических силуэтов.

Об этом сообщает Украинский институт национальной памяти.

«Проект «Война рядом» призван напомнить украинцам, что на востоке государства, совсем рядом, продолжается вот уже пятый год подряд жестокая борьба за их жизнь, напомнить, какой ценой удалось остановить агрессора и сорвать его ордынские планы», – говорится в сообщении.

Силуэты расположены на Михайловской площади, набережной на Почтовой площади, в Парке имени Петра Сагайдачного, Парке имени Тараса Шевченко, на майдане Независимости и возле станций метро «Олимпийская», «Льва Толстого», «Крещатик», «Арсенальная», «Золотые ворота», «Дворец спорта», «Почтовая площадь», «Контрактовая площадь».

Уличная экспозиция будет открыта для просмотра с 13 июня по 22 июля. На каждом силуэте есть ссылка, с помощью которого можно прочитать рассказы очевидцев первых дней войны.

Фото: tyzhden.ua

Кроме того, в рамках проекта состоится фотовыставка Олеся Кромпляса «Освобождение Мариуполя. Лето войны». Подборка состоит из 20 фотографий об освобождении Мариуполя и Иловайска до момента подписания Минских соглашений.

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