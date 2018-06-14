Во время ЧМ-2018 в России продолжаются репрессии журналистов, – «Репортеры без границ»

Накануне открытия в России Чемпионата мира по футболу организация «Репортеры без границ» запустила мобилизационную кампанию против растущего давления Кремля на российскую журналистику.

Об этом говорится в заявлении международной правозащитной организации, передает «Детектор медиа».

Информационная кампания началась с возведения в Париже макета футбольного поля, на котором установили фотографии в человеческий рост российских журналистов, находящихся в заключении в РФ.

«Репортеры без границ» констатировали, что еще никогда с момента распада СССР в России не удерживалась за решеткой такое количество штатных журналистов и блоггеров, как сейчас.

Это, в частности, российские журналисты Александр Толмачев, Александр Валов, Александр Соколов, Игорь Рудников, Алексей Кунгуров, Жалауди Гериев и крымчанин Алексей Назимов.

Напомним, сейчас в московском СИЗО также содержится украинский журналист, собственный корреспондент информационного агентства «Укринформ» во Франции Роман Сущенко. Его задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частным визитом и обвиняют в «шпионаже». Журналист вину не признал в полном объеме. 4 июня Сущенко приговорили к 12 годам колонии строгого режима.

В организации отметили, что Кремль контролирует основные крупные СМИ России и использует их, чтобы «выливать на население потоки пропаганды», а независимая журналистика вынуждена отступать. По меньшей мере 34 журналиста были убиты в России со времени прихода Владимира Путина к власти. «В подавляющем большинстве случаев следствие не дало результатов, а заказчики так и не были установлены. В Чечне и аннексированном в 2014 году Крыме никакие правила вообще не соблюдаются: в этих регионах с благословения Кремля игра власти против журналистов ведется при пустых трибунах», – говорится в заявлении.

Генеральный секретарь «Репортеров без границ» Кристоф Делуар (Сristophe Deloire) подчеркнул, что внимание мировой общественности к Чемпионату мира по футболу не должно позволить забыть о «другом матче, который играется в неравных условиях между властью и независимой российской прессой». По его словам, заключенные журналисты олицетворяют сопротивление контроля Кремля над СМИ.

Руководитель международной правозащитной организации заявил, что Кремль «махлюет в ходе матча, произвольно меняя правила игры». Господин Делуар пояснил, что это происходит путем введения уголовной ответственности за клевету и «оскорбление чувств верующих», а также принятие многочисленных законов, ущемляющих права и свободы, которые имеют расплывчатые формулировки, что позволяет их жестко и произвольно применять. Другими методами является ограничение деятельности организаций, защищающих права СМИ, иностранной прессы, а также жесткий контроль Интернета.

Как сообщалось ранее, в Европарламенте призвали европейских политиков воздержаться от посещения Чемпионата мира по футболу в России, который пройдет на фоне нарушений прав человека режимом в этой стране.

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