Вблизи стадиона «Лужники» вывесили баннер в поддержку Сенцова

В Москве возле стадиона «Лужники», где проходила церемония открытия ЧМ-2018, вывесили плакат в поддержку незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом написал основатель движения «Открытая Россия» Михаил Ходорковский в Twitter.

«В день открытия Чемпионата мира по футболу возле Лужников появился плакат в поддержку Олега Сенцова. Акцию провело московское отделение «Открытой России», – сообщил он.

В день открытия Чемпионата мира по футболу около Лужников появился плакат в поддержку Олега Сенцова. Акцию провело московское отделение «Открытой России». Фото: телеграм-канал @openmoskva pic.twitter.com/6jZQRu5oA5 — Ходорковский Михаил (@mich261213) 14 июня 2018 г.

Как известно, украинский режиссер Олег Сенцов был приговорен в России к 20 годам колонии строгого режима по сфабрикованному обвинению в «террористической деятельности» на территории аннексированного Крыма. 14 мая он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных в России.

Всего в России и анексированном Крыму удерживают 70 украинских политзаключенных, среди них и журналист Укринформа Роман Сущенко, которого в РФ приговорили к 12 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.