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четверг, 14 июня, 2018, 23:48 События
Вблизи стадиона «Лужники» вывесили баннер в поддержку Сенцова

В Москве возле стадиона «Лужники», где проходила церемония открытия ЧМ-2018, вывесили плакат в поддержку незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом написал основатель движения «Открытая Россия» Михаил Ходорковский в Twitter.

«В день открытия Чемпионата мира по футболу возле Лужников появился плакат в поддержку Олега Сенцова. Акцию провело московское отделение «Открытой России», – сообщил он.

Как известно, украинский режиссер Олег Сенцов был приговорен в России к 20 годам колонии строгого режима по сфабрикованному обвинению в «террористической деятельности» на территории аннексированного Крыма. 14 мая он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных в России.

Всего в России и анексированном Крыму удерживают 70 украинских политзаключенных, среди них и журналист Укринформа Роман Сущенко, которого в РФ приговорили к 12 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж.
РоссияОлег СенцовЛужники
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2018-06-15 01:07 :06