В Японии хотят запустить АЭС «Фукусима-2»

Японская энергетическая компания Tokyo Electric Power (TEPCO) планирует вывести из эксплуатации АЭС «Фукусима-2», которая находится на территории одноименной префектуры в 12 км к югу от аварийной станции «Фукусима-1».

Соответствующее заявление сделал глава энергокомпании Томоаки Кобаякава на встрече с губернатором префектуры Масао Утибори, сообщил местный телеканал, передает УНН.

Это первый раз за семь лет после землетрясения и цунами на северо-востоке Японии, когда речь заходит о полном выводе из эксплуатации «Фукусимы-2», где аварии удалось предотвратить и реакторы были остановлены.

В случае реализации этого плана префектура Фукусима останется без атомных электростанций.

«Фукусима-2» состоит из четырех энергоблоков мощностью 250 МВт каждый. Они были построены и введены в эксплуатацию в период с 1981 по 1986 год.

До аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году на атомную энергетику в энергобалансе Японии приходилось около 30%. В результате временного вынужденного отказа от нее стране пришлось возложить основную нагрузку по электрификации на тепловые станции. Сейчас в Японии работают семь реакторов на четырех станциях, а правительство рассчитывает в ближайшем будущем продолжить политику частичного перезапуска АЭС.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.