В Ялте российские оккупанты задержали крымскую татарку, ее местонахождение неизвестно, – адвокат

Возле Ялты российские силовики провели обыски у семьи крымских татар. После обыска забрали девушку, ее местонахождение неизвестно.

Об этом сообщил адвокат Эдем Семедляев в Facebook.

«Стало известно, что сегодня с 10:00 в п. Аутка г. Ялта проходил обыск в семье крымских татар. После обыска на допрос забрали девушку 27 лет. Инкриминируют ст. 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). До настоящего времени ее местонахождение неизвестно», – написал он.

По его информации, обыск провели сотрудники управления Федеральной службы безопасности Ялты.

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