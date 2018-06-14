В Украине дали прогноз и назвали условия, когда Путин пойдет на уступки по Донбассу

Президент России Владимир Путин будет вынужден начать идти на уступки по Донбассу, однако, маловероятно, что это произойдет до проведения в Украине президентских и парламентских выборов.

Об этом «Апострофу» рассказал эксперт по вопросам безопасности, генерал-лейтенант Василий Богдан.

«Механизмы выполнения решений международных судов существуют. Это мы видим на примере энергетической ситуации. В нескольких странах суды уже арестовали собственность «Газпрома». Поэтому есть правовые механизмы, чтобы поставить на место страну, которая плюет на нормы международного права», – подчеркнул генерал.

Он отметил, что в России «существует верховенство ее законодательства над международным правом», однако, санкции постепенно возвращают путинский режим в рамки.

«В конце концов Путину некуда будет деться, кроме как пойти на определенные уступки и вернуться в международное правовое поле», – считает Богдан.

«Если будет консолидированная позиция Запада, если разные еврокапитулянты, которые уже появились, не будут проводить проплаченную Россией политику по расколу Евросоюза и трансатлантического партнерства, а действовать консолидировано, то есть определенный оптимизм по поводу того, что Россия будет вынуждена учитывать все эти вещи», – добавил он.

В то же время, по мнению генерала, не стоит ждать изменений в позиции Кремля в ближайшее время.

«Я хочу, конечно, ошибаться, но мне кажется, что пока в Украине не состоятся президентские и парламентские выборы 2019 года, Россия не пойдет на серьезные шаги в направлении здравого смысла и реализации Минских договоренностей в контексте ее обязательств», – высказался Богдан.

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