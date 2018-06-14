В столице Македонии протестуют против нового названия страны

В столице Македонии у здания парламента прошла акция протеста изменения названия страны по договору с Грецией.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Около 1500 человек собрались в центре Скопье с пиротехникой и плакатами, призывая к отставке правительства. Участники акции пели патриотические песни и скандировали лозунги «Отставка Заева» и «Мы не принимаем это название».

Среди демонстрантов была большая группа лиц в масках. Некоторые из них бросали в полицейских бутылки и камни.

Официального организатора у акции не было, но в соцсетях несколько националистических групп призвали к протестам, и среди них наиболее активными были призывы группы Всемакедонского национального совета.

Страшо Олумчев, президент совета, заявил, что граждане собрались спонтанно, и они возмущены соглашением с Грецией и что «этот протест является лишь предупреждением, потому что никто не имеет права изменить конституционное название государства и право решать национальные проблемы имеют только граждане».

Среди протестующих не было политиков. Через два часа демонстранты начали покидать площадь перед парламентом.

Ранее президент Македонии Георге Иванов заявил, что не подпишет соглашение с Грецией о переименовании страны.

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