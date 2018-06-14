В столице без горячей воды остаются более трех тысяч домов

В Киеве более 3 тысяч домов отключены от горячего водоснабжения.
Об этом заявил Киевский городской председатель Виталий Кличко, сообщает «KyivTime».
По его словам, не удается урегулировать с «Нафтогазом» вопрос долга за газ АО «Киевэнерго».
Пока же, вполне возможно, пол-Киева к осени останется без горячей воды. Сейчас более 3 тыс. домов отключены от горячего водоснабжения.
При этом существует вероятность даже отключение электроэнергии, заявляют эксперты, поскольку передача ТЭЦ в собственность города не снимет проблемы долгов.
Кличко заявляет, что Киев не готов делать киевлян заложниками ситуации. Но скорее всего придется идти в суд – а именно это и сделает киевлян заложниками, ведь судебное разбирательство продлится не одну неделю.
«Надеюсь, что в течение недели – десяти дней мы должны решить этот вопрос. Я обратился к премьер-министру... Мы должны найти решение. Если нет – будем находить решение в судебном порядке, но ни в коем случае шантажа с отключением газа не должно быть», – сказал Виталий Кличко.