В Санкт-Петербурге избили фанатов-геев из Франции

В России, в Санкт-Петербурге, напали на пару геев из Франции, которые приехали на чемпионат мира по футболу.

Об этом пишет Metro, передает «Украинская правда».

Инцидент произошел еще в субботу, когда пара из Франции пыталась поймать такси.

Сообщается, что на французов напали двое мужчин и избили их на почве гомофобии.

Один из пострадавших получил травмы головы и челюсти.

Позже подозреваемых задержали. Ими оказались 25-летний Исмет Гайдаров и 24-летний Расул Магомедов.

Об атаке в издании узнали из канала Telegram OperSlil, где объяснили, что «даже если раненые являются гомосексуалистами, это не оправдывает тех монстров, которые избили их».

Еще один инцидент произошел в Москве в понедельник, там пострадал фанат из Англии.

По словам англичанина, он был пьян и не помнит обстоятельства того, что произошло, но заявил, что пятеро россиян напали на него и ограбили возле банкомата.

Также отмечают, что английский фанат не смог объяснить, какую именно сумму у него украли, поэтому в дальнейшем будет задействован переводчик.

Сообщают, что это были первые инциденты с нападениями на иностранных фанатов во время Чемпионата мира по футболу 2018, который должен стартовать 14 июня.

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