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четверг, 14 июня, 2018, 10:45 Курьезы
В России самолет случайно сбросил «водяную бомбу» на полицейских

В подмосковном Ногинске самолет Ил-76 МЧС России сбросил десятки тонн воды на сотрудников Дорожно-патрульной службы (ДПС), которые дежурили на посту.

Инцидент, как сообщает «Россия 24», произошел в ходе демонстрационного полета. Экипаж должен был сбросить около 40 тонн воды на лесной массив, но мощный поток обрушился на трассу, сильно облив автомобили полиции и инспектора, стоявшего возле них.

 

Все происходящее снял один из патрульных, который в момент инцидента сидел в автомобиле.

Сообщается, что правоохранители отнеслись к этому с юмором.
Россиясамолеты
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2018-06-14 11:54 :54