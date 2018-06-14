В России планируют повышать пенсионный возраст: начнут с 2019 года

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил, как в России планируется повышать пенсионный возраст. Повышение возраста выхода на пенсию будут проводить поэтапно и начнут в 2019 году.

Сейчас в России женщины могут выйти на пенсию в 55 лет, а мужчины – в 60 лет, – сообщает «Медуза».

«Переходный период предусматривает пошаговое повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет до 2034 года, а для мужчин – до 65 лет до 2028 года. Начать повышение пенсионного возраста предлагается в 2019 году», – рассказал Медведев.

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