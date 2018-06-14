В прошлом году заробитчане перевели на Львовщину 950 млн долларов, – Цимбалюк

В прошлом году заробитчане перевели на Львовщину почти 950 млн долларов. С одной стороны это очень большая сумма, но с другой – грустная, потому что это разобщенные семьи.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил председатель львовской областной организации ВО «Батькивщина», генерал-лейтенант милиции Михаил Цимбалюк.

Гость программы, комментируя заявления НБУ о том, что доходы населения Украины растут, отметил, что скорее всего в этом заявлении речь идет о руководителях Нацбанка, или «Нафтогаза», которые выделяют себе высокие премии.

«Вот, например, на Львовщине люди остро чувствуют то, что выросли цены на жилищно-коммунальные услуги и продукты. Люди чувствуют и то, что минимальная заработная плата растет, а прожиточный минимум далеко ее не догоняет. Ведь минимальная зарплата у нас более 3 700 гривен, а прожиточный минимум – 1 700 гривен. Видимо, Нацбанк назвал населением свое руководство, или руководство «Нафтогаза», – отметил Михаил Цимбалюк.

Председатель львовской областной организации ВО «Батькивщина» добавил, что для того, чтобы прожить, обычные украинцы сегодня тратят все свои сбережения.

«И кстати, в прошлом году заробитчане перечислили на Львовщину почти 950 млн долларов. Это инвестиции в область. С одной стороны, это очень большая сумма, но с другой – грустная, потому что это разобщенные семьи», – подчеркнул гость программы.

В то же время Михаил Цимбалюк отметил, что те средства, которые украинцы зарабатывают за границей, они тратят на жизнь.

«Обычно средства гастарбайтеров идут на обучение детей, одежду и еду. К сожалению. Только 30% этих денег идет на приобретение жилья и других объектов недвижимости. Поэтому люди даже не могут что-то себе сэкономить. К сожалению, именно такова реальная картина»,– подытожил господин Цымбалюк.

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