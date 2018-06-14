В Нидерландах выпустили почтовую марку с футболистом, сбивающим MH17

Национальный оператор почтовой связи Нидерландов PostNL напечатал марки, на которых изображена связь между чемпионатом мира по футболу в России и катастрофой MH17 в 2014 году.

Об этом сообщает «Европейская правда».

На марке изображен человек, который мячом сбивает самолет в воздухе. Ниже приведен текст «FIFA Worldcup Russia 2018».

Автором этого изображения стал украинский художник Андрей Ермоленко. Он сделал серию из восьми подобных плакатов о Чемпионате мира в России, которые демонстрируют кровавый характер российского режима. Ермоленко предоставил свободный доступ к своим плакатам и любой может скачать их в интернете и использовать для полиграфической продукции.

Марки были заказаны на сайте PostNL, где любой человек может спроектировать и заказать себе марки с персональным изображением. Компания подтвердила, что был сделан заказ на письмо с десятью такими марками.

Почтовый оператор заявил, что жалеет, что компания создала и доставила изображения, которое для кого-то может быть оскорбительным». «За содержание материала всегда ответственно лицо, которое разрабатывает и заказывает марку», – заявили в компании.

Общие положения и условия, с которыми должен согласиться заказчик, отмечают, что ему не разрешается предоставлять визуальный материал, который может быть воспринят как оскорбительный или имеет политическое содержание. Пока неясно, принимаются ли какие-то меры в отношении клиента.

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