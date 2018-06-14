В МИНЗДРАВЕ обнародовали варианты трансформации детских домов

К 2023 году вместо детских домов будут организованы паллиативно-реабилитационные центры. Министерство здравоохранения обнародовало для обсуждения два документа относительно изменений пребывания детей в домах ребенка.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Ни в коем случае не идет речь о закрытии этих заведений. Вместе с другими министерствами МИНЗДРАВ работает над созданием условий, чтобы дети росли в семьях, а потребность в домах ребенка исчезла до 2020 года», – говорится в сообщении.

Как работают дома ребенка сегодня

Сейчас в Украине есть 751 заведение институционального ухода и воспитания детей. Из более ста тысяч детей, которые находятся в таких заведениях, только 8% имеют статус детей-сирот.

38 из таких заведений принадлежат к сфере управления МЗ – это дома ребенка, в которых живут дети до 3 лет. На конец 2017 года здесь находилось 2644 ребенка, из которых 1410 – сироты и те, которые остались без родительской опеки, и 1234 – дети, которые имеют родителей.

«Первые годы жизни самые важные для развития гармоничной личности, ребенок должен жить в семье. Патронатная или приемная семья дает гораздо лучшие условия для ребенка, чем даже образцовое интернатное заведение. Мировая практика и утвержденная Правительством Национальная стратегия реформирования системы институционального ухода и воспитания детей на 2017 – 2026 годы предусматривает переход на систему, которая обеспечит уход и воспитание ребенка в семейной или приближенной к семейной среде», – отмечают в министерстве.

Как будет происходить трансформация домов ребенка

Планируется, что к 2020 году дома ребенка будут работать в привычном режиме, а параллельно будет проводиться необходимая подготовка, чтобы всех детей, от которых отказались родители, устроить в семьи.

«С 2020 года детей не будут устраивать в дома ребенка, а государство и общество будет осуществлять все меры, чтобы сохранить возможность проживания и воспитания ребенка с родными родителями, а также помогать им в сложных жизненных обстоятельствах. В исключительном случае дети будут направлены в патронатной или приемной семьи или семейного дома ребенка», – отмечают в министерстве.

В общем дети смогут жить в домах ребенка до 2023 года. А с 2023 года вместо детских домов будут организованы паллиативно-реабилитационные центры. Эти центры будут оказывать помощь всем детям, независимо от их социального статуса и возраста.

«Сейчас государство оказывает паллиативную помощь детям на уровне отделений больниц. Этого ресурса недостаточно, ведь по данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), паллиативной помощи в Украине нуждаются до 70 тыс. детей. Во вновь созданных центрах помощь будут оказывать детям в обязательном присутствии родителей или людей, их заменяющих, то есть на интернаты эти заведения не превратятся», – добавили в МИНЗДРАВЕ.

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