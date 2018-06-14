В комитете ВР объяснили правку об апелляции к закону об Антикоррупционном суде

В профильном комитете ВР заверили, что положение закона об Антикоррупционном суде об апелляции соответствует заключению Венецианской комиссии.

В Комитете по вопросам правовой политики и правосудия Верховной Рады уверяют, что норма закона «О Высшем антикоррупционный суде» относительно того, чтобы дела против коррупционеров, направленные в суды до момента создания антикоррупционного суда, не подлежали апелляции в открывшейся инстанции, соответствует заключению Венецианской комиссии и было публично озвучено на заседании парламента, говорится в сообщении на сайте комитета.

В частности, в комитете напомнили, что редакция законопроекта о Высшем антикоррупционный суде, принята парламентом в первом чтении, предусматривала передачу всех судебных дел, судебное рассмотрение которых в судах первой и апелляционной инстанций не закончено ко дню начала работы Высшего антикоррупционного суда в этот суд.

Одновременно отмечается, что при подготовке ко второму чтению в отношении этого положения были внесены правки.

«Во время подготовки законопроекта ко второму чтению Комитет согласился с рекомендациями экспертов Венецианской комиссии, которые в своем Заключении (пункт 35) обращали внимание на целесообразность того, чтобы дела, которые находятся на рассмотрении на момент начала работы Высшего антикоррупционного суда, продолжали рассматривать суды, где они на тот момент слушаются», – указали в профильном комитете.

В противном случае, согласно сообщению, передача дел привела бы к перегруженности судей Высшего антикоррупционного суда.

Кроме того, комитетом было принято во внимание, что согласно принятой в первом чтении редакции законопроекта Апелляционная палата ВАС будет судом апелляционной инстанции только в отношении судебных решений новосозданного антикоррупционного суда.

«В связи с вышеупомянутыми аргументами, Комитет еще на своем заседании 21 мая 2018 года решил рекомендовать учесть соответствующую правку определив, что судебное рассмотрение уголовных производств в отношении преступлений, отнесенных настоящим Кодексом к подсудности Высшего антикоррупционного суда, который начат в судах первой и/или апелляционной инстанций до дня начала работы Высшего антикоррупционного суда, продолжается в этих судах», – подчеркнули в комитете.

При этом в комитете заверили, что правка об апелляции была отражена в сравнительной таблице к законопроекту и не ставилась на подтверждение, поэтому осталась в окончательной редакции закона.

Вместе с тем в комитете добавили, что для согласования законопроекта с КПК было проведено «технико-юридическое его обработки (правки) редакции, в результате которого были выявлены логические и терминологические несогласованности некоторых положений УПК в редакции законопроекта», после чего эти «несообразности» были устранены и смысл правки был объявлен председателем комитета Русланом Князевичем на заседании Верховной Рады Украины 6 июня, то есть за день до голосования за закон в целом.

«Таким образом, ни в коем случае не может идти речь о совершении каких-либо непубличных изменений или фальсификаций положений Закона Украины «О Высшем антикоррупционный суде» относительно апелляционного обжалования решений судов по делам подследственных Высшем антикоррупционном суда, поскольку в целях избежания возможного нарушения Конституции Украины и логического согласования положений законопроекта, необходимые техникой-юридические корректировки были неоднократно озвучены на заседании Верховной Рады Украины, осуществленные совершенно открыто и публично, оформленные Решением Комитета по вопросам правовой политики и правосудия и поддержаны Верховной Радой», – резюмировали в профильном комитете.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что в Венецианской комиссии заявили, что не настаивали на включении в закон об Антикоррупционном суд нормы о том, чтобы дела против коррупционеров, которые уже направлены в суд, не подлежали апелляции во вновь созданном Высшем антикоррупционном суде.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.