В Канаде на показе «Киборгов» призвали поддержать Украину в вопросе освобождения политзаключенных

12 июня время визита парламентской делегации группы дружбы между Украиной и Канадой во главе с первым заместителем председателя Верховной Рады Украины Ириной Геращенко в Канаду состоялась презентация фильма «Киборги. Герои не умирают» режиссера Ахтема Сейтаблаева по сценарию Натальи Ворожбит об обороне Донецкого аэропорта во время российской агрессии на Донбассе.

Как сообщает пресс-служба ВР, на показ фильма в Музей истории в городе Оттава посетили представители группы дружбы между Канадой и Украиной и Председатель группы дружбы Борис Вжесневский, представители Палаты общин и Сената Канады, дипломатических учреждений, диаспоры, военнослужащие, и,в частности, участники программы UNIFIER, которые проводят тренинги для ВСУ.

Перед просмотром фильма автор сценария фильма Наталья Ворожбит и продюсер Иванна Дядюра обратились к канадской общине с призывом усилить поддержку Украины в вопросе противодействия агрессии РФ и совместно бороться за освобождение Олега Сенцова, Владимира Балуха, Романа Сущенко, других политзаключенных и заложников, которых удерживают на оккупированных территориях Украины и в РФ.

Фото: rada.gov.ua

В знак солидарности многие из присутствующих надели футболки с фамилиями украинцев и представителями крымскотатарского народа, которых безосновательно удерживают в РФ и на оккупированных территориях Украины.

Фото: rada.gov.ua

Презентация фильма является важной возможностью донести реальную информацию о масштабах агрессии, которую осуществляет Российская Федерация против Украины.

Фильм «Киборги» – о героической обороне Донецкого аэропорта, которая длилась 242 дня, рассказывает историю одного двухнедельного боевого дежурства в сентябре 2014 года. Добровольческая группа военных впервые приезжает в Донецкий аэропорт им. Сергея Прокофьева. Символически и стратегически важный объект на этот момент уже четыре месяца защищают украинцы в условиях постоянной войны. Доброволец с позывным «Мажор» (Макар Тихомиров) – музыкант и сын богачей, тайком сбежавший на войну. Он пытается понять свою роль в этой войне, саму войну, и что будет после нее. Вместе с ним еще шестеро бойцов, чьи прообразы основаны на реальных историях защитников аэропорта.

«Фильм не оставляет равнодушными ни одну аудиторию. Канадские военные отметили, что они восхищаются мужеством, патриотизмом и профессионализмом украинской армии, мотивированной на победу», – сообщила Ирина Геращенко.

Мероприятие состоялось при поддержке Министерства иностранных дел Украины, в частности Посольства Украины в Канаде, Министерства информационной политики Украины

В ближайшее время, показ фильма «Киборги. Герои не умирают» состоится и в других городах Канады.

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