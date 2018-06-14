В анексированном Крыму «суд» оставил активиста Рамазанова под стражей до 16 июля

В оккупированном Россией Крыму Симферопольский районный «суд» продлил арест крымскотатарскому активисту Исмаилу Рамазанову до 16 июля 2018 года.

Об этом сообщает «Крымская солидарность» в Facebook.

«Суд завершился. Исмаил Рамазанов оставлен под стражей до 16 июля 2018 года», – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, 23 января в поселке Новый Мир Симферопольского района российские силовики обыскали дом крымского татарина Исмаила Рамазанова, которому предъявили обвинения в «пропаганде экстремизма» с помощью интернет-радио Zello. Позже суд арестовал задержанного.

Арест активиста Рамазанова продлевают. Адвокат Алексей Ладин считает, что у «суда» нет оснований для содержания под стражей его подзащитного.

Напомним, 8 апреля подконтрольный Кремлю «Верховный суд Крыма не удовлетворил апелляцию на арест активиста Рамазанова Исмаила

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