Украину раскалывает вопрос не украинского, а русскоого языка, – эксперт

Довольно часто звучит утверждение, что граждан раскалывает вопрос языка. В течение 400 лет русский язык действительно раскалывает Украину и уничтожает ее государственность.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил директор Центра стратегических разработок Андрей Ницой.

«Уже не впервые приходится слышать, что вопрос языка раскалывает общество. Всем гражданам, экспертам и политикам надо запомнить, что Украину в течение 400 лет раскалывает только один вопрос – вопрос русского языка. Только этот вопрос раскалывает и уничтожает государственность», – заявил Андрей Ницой.

Однако, подчеркнул он, мы уважаем русскоязычное меньшинство, но требуем от него так же уважать украинский большинство и ее язык.

«Мы понимаем, что такая ситуация возникли в силу «исторических причин». Мы помним переселение после Второй мировой по 500 000 россиян в Украину и выселение украинцев со своей земли. Это так «исторически сложилось», – иронизирует директор Центра стратегических разработок.

Кроме этого он отметил, что только за прошлый год около 80 тысяч мигрантов получили гражданство Украины.

«Восемьдесят тысяч новых граждан, которые имеют право голоса на президентских и парламентских выборах, стали нашими согражданами. Эти граждане – именно иностранцы, а не просто иностранного происхождения. Они не сдавали экзамен по украинскому языку, он для них чужой», – отметил эксперт.

Поэтому он убежден, что меры, которые предусматривает указ Президента о десятилетней программе укрепления статуса украинского языка, должны быть выполнены.

«Это должно произойти через государственную программу, которую должен утвердить Кабинет министров. Прежде всего, экономические факторы должны быть задействованы. Речь идет о налогообложении, изменениях в налоговый Кодекс, выведение из налогообложения того культурного продукта, который потом все равно принесет прибыль», – заверил специалист.

По его мнению, в Министерстве финансов и Кабинете министров в целом о это очень хорошо знают, но на это нет политической воли.

«Там сидят или неукраинцы, или обрусевшие украинцы, которым эта проблема чужда. Им «рулит» экономика. Я 20 лет тоже так считал, но нет ни одной успешной экономики в стране, где нет уважения к государственному языку», – отметил Ницой.



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