Украинский фильм «Захар Беркут» помогут создать известные кинематографисты из Голливуда

К съемочной команде исторического экшена «Захар Беркут», которая создается компанией Kinorob при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, присоединились голливудские коллеги.

Об этом повідомяє Государственное агентство Украины по вопросам кино.

Вместе с режиссером Ахтемом Сеитаблаевим в качестве сорежисера над лентой будет работать Джон Винн. Продюсерами фильма с американской стороны выступят Джефф Райс, Юрий Карновский и Раджа Коллинз.

«Сотрудничество с американскими партнерами – это, в первую очередь, наш шанс рассказать всему миру эту невероятную героическую историю Ивана Франко, показать далеко за пределами страны красоту украинских Карпат, дать возможность больше узнать нашу историю, давние традиции, познакомиться с культурой, бытом, услышать настоящую украинскую музыку, заинтересовать не только украинского, но и западного зрителя нашей страной. В сценарии ленты мы сохранили все основные посылы, заложенные классиком в своем произведении: идеи гражданского общества, единения, бескорыстия и честности», – пояснил режиссер фильма Ахтем Сеитаблаев.

Как отмечают в компании Kinorob, за всю творческую и содержательную часть «Захара Беркута» будет отвечать украинская команда во главе с режиссером Сеитаблевым. Голливудские партнеры фильма будут обеспечивать коммуникацию с международным актерским составом ленты и помогать с продвижением проекта на североамериканском рынке.

«Я был очень впечатлен, когда впервые прочитал сценарий фильма: Почему я об этом никогда не слышал? Ведь это просто невероятная история! Я верю, что у этого проекта большой международный потенциал, поскольку история маленькой украинской общины, которая борется против мощнейшей армии мира за свою свободу и независимость, понятная каждому из нас, и непременно найдет отклик в сердцах зрителей по всему миру», – отмечает американский продюсер фильма Джефф Райс.

Творчество Джеффа Райса насчитывает более 90 проектов, в частности фильмы «План побега» с Арнольдом Шварценеггером и Сильвестром Сталлоне, «Уцелевший» с участием Марка Уолберга «Два ствола» с Дензелем Вашингтоном и Марком Уолбергом. Его коллега Раджа Коллинз продюсировал ленты «Реальные воспоминания международного убийцы», «Ускорение» и другие. А режиссер и продюсер Джон Винн работал на съемочной площадке с таким выдающимся режиссером, как Гильермо дель Торо и компанией Marvel.

Съемки исторического фильма «Захар Беркут» начнутся в середине июня в Карпатах. Полный актерский состав фильма вскоре будет объявлен. Премьера ленты запланирована на 2019 год.

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