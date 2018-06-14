Украинская диаспора США поддержала Сенцова однодневной голодной забастовкой

Украинская диаспора в США провела однодневную голодную забастовку в знак солидарности с Олегом Сенцовим, который голодает уже 31 день.

Инициативу внедрил Украинский конгрессовый комитет Америки. Ее поддержали другие организации – не только в США, но и по всему миру, передает «Голос Америки».

Сестра режиссера Наталья Каплан рассказала, что накануне Сенцова забрали в реанимацию.

«О здоровье Олега Сенцова пока что ничего неизвестно, в конце недели к нему поедет адвокат, и будет что-то более понятно», – сказала она.

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