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четверг, 14 июня, 2018, 10:37 Общество
Украинская диаспора США поддержала Сенцова однодневной голодной забастовкой

Украинская диаспора в США провела однодневную голодную забастовку в знак солидарности с Олегом Сенцовим, который голодает уже 31 день.

Инициативу внедрил Украинский конгрессовый комитет Америки. Ее поддержали другие организации – не только в США, но и по всему миру, передает «Голос Америки».

 

Сестра режиссера Наталья Каплан рассказала, что накануне Сенцова забрали в реанимацию.

«О здоровье Олега Сенцова пока что ничего неизвестно, в конце недели к нему поедет адвокат, и будет что-то более понятно», – сказала она.
СШАОлег Сенцовакции
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2018-06-14 11:54 :47