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четверг, 14 июня, 2018, 17:23 Мир
Украина откроет в России восемь визовых центров

Восемь украинских визовых центров, которые будут рассматривать обращения иностранцев, могут появиться в России.

Как сообщает российское издание «Эхо Москвы», в частности, такие центры откроют в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге. Они будут заниматься техническим сопровождением ходатайств, полученных от иностранцев.

Сейчас россияне имеют право въезжать на территорию Украины без оформления визы. В конце прошлого года министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что введение визового режима возможно, если украинскую власть не устроит качество биометрического контроля на границе.

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2018-06-14 19:18 :52