Украина откроет в России восемь визовых центров

Восемь украинских визовых центров, которые будут рассматривать обращения иностранцев, могут появиться в России.

Как сообщает российское издание «Эхо Москвы», в частности, такие центры откроют в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге. Они будут заниматься техническим сопровождением ходатайств, полученных от иностранцев.

Сейчас россияне имеют право въезжать на территорию Украины без оформления визы. В конце прошлого года министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что введение визового режима возможно, если украинскую власть не устроит качество биометрического контроля на границе.

Читайте также: В России самолет случайно сбросил «водяную бомбу» на полицейских

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.