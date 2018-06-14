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четверг, 14 июня, 2018, 23:32 События
Участницу «Оплота» приговорили к восьми годам тюрьмы

Приазовский районный суд Запорожской области приговорил участницу незаконного вооруженного формирования «Оплот» до восьми лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

«В судебном заседании доказано, что в июле 2014 года женщина вступила в непредусмотренный законом вооруженное формирование «Оплот» террористической организации «ДНР» и заняла должность стрелка. Она прошла военную подготовку по обращению со стрелковым оружием и в дальнейшем выполняла обязанности стрелка и дежурного на так называемых «объектах» с использованием выданного огнестрельного оружия в с. Рассыпное, с целью осуществления вооруженного сопротивления военнослужащим ВСУ, участвующим в проведении антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

В течение октября–ноября 2014 года в Волновахе и Мариуполе женщина выявляла места дислокации личного состава и военной техники Вооруженных Сил Украины.

«Суд признал участницу террористической организации «ДНР» виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258-3 УК Украины (участие в террористической организации), и заочно приговорил к 8 годам лишения свободы», – отметили в ГПУ.
ГПУОплотсуд
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