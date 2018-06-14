Цимбалюк: На руки чиновники получают гораздо больше, чем это указано в официальной зарплате

Относительно официальных зарплат чиновников, указанные ими цифры – некорректны. Ведь на руки они получают гораздо больше.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил председатель львовской областной организации ВО «Батькивщина», генерал-лейтенант милиции Михаил Цимбалюк.

Как известно, официальная зарплата Президента Украины Петра Порошенко составляет 28 тысяч гривен в месяц. Премьер Владимир Гройсман ежемесячно получает 36 тысяч гривен, Секретарь СНБО Александр Турчинов – 61 тысячу, руководитель САП Назар Холодницкий – 175 тысяч, а глава НБУ Яков Смолий – 192 тысячи гривен.

Председатель Львовской областной организации ВО «Батькивщина» Михаил Цимбалюк считает, что такие цифры являются ложными, ведь здесь не учтены премии чиновников.

«То, что они получают на руки, там значительно большие суммы. Почти у всех», – заявил Михаил Цимбалюк.

Зато инвестиционный банкир Сергей Фурса отметил, что люди, которые являются профессиональными менеджерами, не будут работать за низкую оплату.

«Люди, которые возглавляют банки и корпорации, официально получают десятки тысяч долларов. Нормальный профессиональный человек не будет работать за 5 тысяч гривен. Просто не будет, потому что он сразу изменит свои социальные стандарты.

Поэтому, когда мы платим большие средства, есть шанс, что придет человек, который будет окупать себя.

Вот люди говорят, что работникам «Укргаздобыча» платят слишком много. Но посмотрите, они окупили себя и стимулируют рост экономики. Такая же ситуация в «Укрпочте». Затраты на закупки сократились на 40%, когда пришел нормальный менеджер. Коболев окупил себя на сотни лет вперед», – заявил Сергей Фурса.

Однако Михаил Цимбалюк отметил, что здесь есть маленький нюанс – война.

«Не будем забывать, что в Украине продолжается война. И если такие крупные менеджеры идут работать на такие большие зарплаты, а минимальная пенсия украинца составляет 40 долларов, зарплата 100 долларов, то пусть бы они свои «аппетиты» приуменьшили и не забывали, что зарплату им платят украинцы, которые по миру зарабатывают деньги и перечисляют своим семьям. И если эти менеджеры получают такие большие зарплаты, то скажите мне, какую зарплату сегодня получают бойцы АТО ВСУ, рискуя своей жизнью?» – подчеркнул Михаил Цымбалюк.

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