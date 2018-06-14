Свою проблему «Нафтогаз» хочет переложить на киевлян, – секретарь Киевсовета

Завтра будет подан иск в суд для того чтобы обязать «Нафтогаз Украины» заключить договор с вновь созданным киевским коммунальным предприятием «Киевтеплоэнерго».

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK сообщил заместитель Киевского городского председателя – секретарь Киевского городского совета Владимир Прокопов.

Напомним, как говорится в письме руководителя «Нафтогаза» Андрея Коболева к Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, НАК «Нафтогаз Украины» может отключить от газоснабжения 129 населенных пунктов в 16 областях страны, если в тарифе на газ не предусмотрят плату за использование газораспределительных систем.

Владимир Прокопов заявил, что в столице критическая ситуация, поскольку практически у трети киевлян нет горячей воды. Гость программы предположил, что НАК «Нафтогаз Украины», воюя с «Газпромом», не «перенастроился» на то, что в Украине у компании нет врагов, а есть потребители – украинские граждане. Владимир Прокопов надеется, что найти общий язык с менеджментом «Нафтогаза» все-таки удастся.

«Хотя уже завтра будет подан иск в суд для того чтобы обязать «Нафтогаз» заключить договор с новообразованным киевским коммунальным предприятием. «Киевэнерго» никуда не делось. «Киевтеплоэнерго» не является его правопреемником», – уточнил Владимир Прокопов.

Гость программы подчеркнул, что к той хозяйственной деятельности, которую проводила частная структура «Киевэнерго», город не имеет никакого отношения.

«Мы готовы к конструктивному разговору. Мы говорим: да, есть долг «Киевэнерго» перед «Нафтогазом». Есть дебеторская задолженность, кредиторская, киевляне, население должны деньги за газ. Мы готовы говорить о том, что Киев будет администрировать этот долг. Мы можем взять кредиторскую и дебеторскую задолженность и обеспечить «Нафтогазу» расчеты за поставленный газ. Но мы ни при каких обстоятельствах не возьмем частные долги частной структуры и не положим их в карманы киевлян. А речь идет о 1,2 млрд грн», – подчеркнул Владимир Прокопов.

Гость программы, отвечая на вопрос, почему в «Нафтогазе» требуют погашения долгов от владельцев «Киевэнерго», заявил, что в «Нафтогазе» свою проблему переложили на тысячи киевлян.

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