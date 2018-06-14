Супрун: в Результате взрыва автомобиля в Киеве, ребенок в коме

В результате взрыва автомобиля в Святошинском районе столицы пострадали четверо детей. Состояние трех из них стабильное, четвертый ребенок в коме.

Об этом сообщает и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Twitter.

«Четыре ребенка, которые пострадали во время взрыва в Святошинском районе Киева, в Охматдете. Все имеют множественные проникающие ранения. У троих детей состояние стабильное. Однако один в тяжелом состоянии – пока что в коме. Врачи оказывают всю необходимую помощь», – написала она.

14 июня в Святошинском районе Киева взорвался автомобиль, в результате чего пострадали четверо детей, один из которых – в тяжелом состоянии.

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