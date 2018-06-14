Стартует третий этап глобальной акции за спасение Сенцова

Сегодня, 14 июня, начинается третий этап глобальной акции #SaveOlegSentsov, который проводится под лозунгом «На чемпионате мира по футболу в России мы играем за политзаключенных».

Об этом сообщается на странице движения за спасение украинского политзаключенного Кремля в Facebook.

«Сегодня мы забьем первый гол Путину. В день открытия чемпионата мира в России мы начинаем свой чемпионат мира. И будем играть за политзаключенных», – говорится в сообщении.

Присоединиться к акции могут все желающие через соцсети.

Как указываются активисты, их первой целью будет принятие специальной резолюции Европейского парламента об Олеге Сенцове и других заложниках Кремля.

«Мы сделали всю подготовительную работу. До финального текста резолюции друзья Украины в Европарламенте вошли наши рекомендации», – отмечают в движении.

Напомним, 14 июня Европарламент проведет дебаты и голосование по резолюции о нарушении прав человека в России и с требованием немедленного освобождения незаконно удерживаемых Олега Сенцова и других политических заключенных Кремля.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко российские спецслужбы задержали в аннексированном Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в «подготовке терактов» и Кольченко приговорили к 10-ти, а Сенцова до 20 лет лишения свободы.

Сенцов 14 мая объявил бессрочную голодовку, требуя освободить украинских политзаключенных в РФ.

Н сегодняшний день в России и аннексированном Крыму содержатся 64 украинских политзаключенных. Среди них и журналист Укринформа Роман Сущенко, которого в РФ приговорили к 12 годам колонии строгого режима по сфабрикованным обвинениям в «шпионаже».

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