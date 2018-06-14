СМИ Литвы могут приравнять к стратегическим предприятиям страны

К владельцам литовских средств массовой информации следует применять такие же требования, как к инвесторам в стратегические предприятия страны.

Об этом заявил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, сообщает Укринформ.

«В плане введения определенных лицензий или порядка ситуация похожа на ситуацию с нашими стратегическими предприятиями, во всяком случае может быть похожая. Главное – что государство должно знать, кто владелец СМИ и не представляет ли это угрозы нашей национальной безопасности», – сказал премьер.

Отмечается, что согласно закону о защите важных для обеспечения безопасности объектов, инвесторами в стратегические предприятия Литвы могут быть только те лица, которые не представляют угрозы для интересов нацбезопасности. Они подвергаются специальной проверке.

При этом не соответствующими интересам нацбезопасности считаются те, у которых есть или были «связи с ведомствами зарубежных государств, либо физическими или юридическими лицами этих государств, повышающие риск или представляют угрозу для национальной безопасности», которые по приговору суда, вступившему в силу, признаны виновными в совершении особо тяжких, тяжких преступлений или преступлений средней тяжести и тому подобное.

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