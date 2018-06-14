Слишком дорого: в России решили не тушить лесные пожары, а наблюдать за ними

В Красноярском крае России приняли решение не тушить 13 лесных пожаров на общей площади 4,9 га, поскольку прогнозируемые расходы превысят причиненные убытки.

В Эвенкийском и Енисейском районах Красноярского края возникло 13 очагов пожаров, общей площадью 4859 га (4375 га – это лесные массивы).

В целом, согласно официальным данным, ситуация с лесными пожарами в регионе под контролем. Очаги возгораний региональная диспетчерская служба контролирует средствами космомониторинга.

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По мнению министерства лесного хозяйства региона затраты на тушение этих пожаров превысят возможные убытки от них. Поэтому чиновники решили просто наблюдать за ними из космоса.

По предварительным данным, в большинстве случаев пожары возникли из-за грозы.

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