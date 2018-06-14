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четверг, 14 июня, 2018, 22:47 События
Штаб ООС: боевики обстреляли минометами Новотошковское и Новотроицкое

Боевики 10 раз нарушали режим прекращения огня, из них 6 раз из запрещенного Минскими договоренностями вооружения, ни один военный не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

«На Луганщине не спадает интенсивность боевых действий. Противник в районе населенных пунктов Новотошковское и Новотроицкое который раз применял 120 и 82-мм минометы», – говорится в сообщении.

На Донетчине боевики использовали тяжелое вооружение против защитников населенных пунктов Водяное и Богдановка.

«Активные действия противника были замечены на Мариупольском направлении. Лебединское противник пытался атаковать под прикрытием 122-мм артиллерии и минометов 120-го калибра», – отмечают военные.

В пресс-центре рассказали, что ответ морских пехотинцев сорвал планы боевиков, которые были вынуждены перейти к обороне.

Подразделения Объединенных сил открывали ответный огонь и подавляли огневые точки врага, сохраняя неизменными свои положения.

 
боевикиобстрелыШтаб ООС
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