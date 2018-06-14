Шевченко: Футболисты, запятнаны договорными играми, не будут вызываться в сборную Украины

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко, первый вице-президент Федерации футбола Украины Назар Холодницкий и председатель Комитета по этике и честной игре ФФУ Франческо Баранка призывают, в частности, молодых футболистов не рисковать своей карьерой и не участвовать в договорных матчах.

«В связи с ситуацией, сложившейся в Украине вокруг проблемы договорных матчей, обращаюсь к молодым футболистам нашей страны. Совместно с Федерацией футбола Украины мы согласовали четкую позицию, и я призываю вас: друзья, если вам предлагают принять участие в договорных матчах, подумайте о возможных негативных последствиях. Соглашаясь на это, вы ставите под удар всю дальнейшую вашу карьеру, ведь футболисты, запятнаны договорными поединками, не будут вызываться в национальную сборную!», – цитирует Андрея Шевченко официальный сайт ФФУ.

«Как первый вице-президент ФФУ и ответственный за борьбу с коррупцией в футболе, подтверждаю наличие железной воли и решимости Федерации футбола Украины в решении этой проблемы. Последние события, а именно – проведенная спецоперация против организаторов и участников договорных матчей, это четко подтверждают. Подчеркиваю, что времена «договорняков», времена продажи матчей прошли! Задумайтесь над этим до того, как рисковать своей карьерой и своим будущим ради легких денег», – добавил Назар Холодницкий.

«Сейчас очень важный момент для всего украинского футбола. Проведенная спецоперация – лишь начало полномасштабной борьбы с договорными матчами в Украине, и это четкий месседж, что адресуется также всем молодым футболистам. За деньги, за взятку вы ставите под угрозу свою карьеру и, в частности, рискуете потерять шанс на вызов в национальную сборную, а это – мечта для каждого футболиста. Я рад, что такое важное лицо, как Андрей Шевченко, выступает в этой борьбе на нашей стороне, и каждый, особенно молодые игроки, должен понять, что это конец договорных матчей», – подытожил Франческо Баранка.

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