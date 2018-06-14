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четверг, 14 июня, 2018, 10:01 События
Сестра Сенцова заявила, что политзаключенный в реанимации, но прекращать голодовку не собирается

Украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает с 14 мая, в пятницу отвозили в реанимацию. Сейчас он в медчасти колонии, прекращать голодовку не собирается.

Об этом сообщает сестра политзаключенного Наталья Каплан, пишет Укринформ.

«О здоровье Олега Сенцова пока что ничего неизвестно, в конце недели к нему поедет адвокат, и будет что-то более понятно», – сказала она.

Наталья Каплан сообщает, что в пятницу, 8 июня, на 26-й день голодовки, Сенцова забирали в реанимацию, сейчас он продолжает свою голодовку в медчасти.

«Пока неизвестно, применяли ли принудительное кормление, как грозились. Олег о здоровье мне ничего не сообщал. Сдаваться не собирается, умирать не собирается, но и отступать от условий голодания тоже», – говорит Наталья Каплан.

Напомним, Сенцов 14 мая объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных в РФ и оккупированной Россией территории.

По данным МИД, по меньшей мере 24 украинцы стали политическими заключенными в РФ, более 40 – в оккупированном Крыму. В этом перечне также журналист Укринформа Роман Сущенко, которого в России приговорили к 12 годам колонии строгого режима по сфабрикованным обвинениям в «шпионаже».
голодовкаОлег Сенцов
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2018-06-14 11:55 :05