Сестра Сенцова рассказала, как он попал в реанимацию

8 июня Олега Сенцова увозили в реанимацию. Сейчас он в медчасти колонии и прекращать голодовку не собирается, рассказала сестра политзаключенного Наталья Каплан.

Об этом сообщает «Крым.Реалии».

«О здоровье Олега Сенцова пока что ничего неизвестно, в конце недели к нему поедет адвокат, и будет что-то более понятно», – говорит она.

Каплан сообщает, что в пятницу, 8 июня, на 26-й день голодовки, Сенцова забирали в реанимацию, сейчас он продолжает свою голодовку в медчасти.

«Пока неизвестно, применяли ли принудительное кормление, как угрожали. Олег о здоровье мне ничего не сообщал. Сдаваться не собирается, умирать не собирается, но и отступать от условий голодание тоже», – говорит Каплан.

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