Сегодня стартует ХХ Чемпионат мира-2018 по футболу

С 14 по 15 июня пройдет юбилейный, 20-й по счету Чемпионат мира по футболу-2018 в России, в котором примут участие 32 команды со всех континентов планеты.
По регламенту, 32 команды начнут Мундиаль-2018 матчами в один круг в восьми группах – по четыре сборных в каждой. В следующий раунд – плей-офф – выйдут по две лучшие команды из каждого квартета. Групповой этап пройдет с 14 по 28 июня, а с 30 июня на 16 лучших команд мира ждут матчи на выбывание, начиная с 1/8 финала.
Сегодня, 14 июня, в матче-открытии чемпионата мира-2018 сыграют сборные России и Саудовской Аравии – по иронии, самые слабые команды турнира, когда выходить из официального рейтинга ФИФА (Саудовская Аравия – 67-е место, Россия – 70-е).
Начало матча – в 18:00 по киевскому времени, а перед этим состоится церемония открытия Мундиаля-2018.
Отметим, что во время Мундиаля-2018 Россию не посетит ни один лидер европейских стран.
КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ ХХ ЧЕМПИОНАТА МИРА – 2018
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ГРУППОВОЙ ЭТАП
14 июня (четверг)
18:00 Группа A Россия vs Саудовская Аравия, Москва, «Лужники»
15 июня (пятница)
15.06. 15:00 Группа A Египет vs Уругвай, Екатеринбург
15.06. 18:00 Группа B Марокко vs Иран, Санкт-Петербург
15.06. 21:00 Группа B Португалия vs Испания, Сочи
16 июня (суббота)
16.06. 13:00 Группа C Франция vs Австралия, Казань
16.06. 16:00 Группа D Аргентина vs Исландия, Москва, «Спартак»
16.06. 19:00 Группа C Перу vs Дания, Саранск
16.06. 22:00 Группа D Хорватия vs Нигерия, Калиниград
17 июня (воскресенье)
17.06. 15:00 Группа E Коста-Рика vs Сербия, Самара
17.06. 18:00 Группа F Германия vs Мексика, Москва, «Лужники»
17.06. 21:00 Группа E Бразилия vs Швейцария, Ростов-на-Дону
18 июня (понедельник)
18.06. 15:00 Группа F Швеция vs Южная Корея, Нижний Новгород
18.06. 18:00 Группа G Бельгия vs Панама, Сочи
18.06. 21:00 Группа G Тунис vs Англия, Волгоград
19 июня (вторник)
19.06. 15:00 Группа H Польша vs Сенегал, Москва, «Спартак»
19.06. 18:00 Группа H Колумбия vs Япония, Саранск
19.06. 21:00 Группа A Россия vs Египет, Санкт-Петербург
20 июня (среда)
20.06. 15:00 Группа B Португалия vs Марокко, Москва, «Лужники»
20.06. 18:00 Группа A Уругвай vs Саудовская Аравия, Ростов-на-Дону
20.06. 21:00 Группа B Иран vs Испания, Казань
21 июня (четверг)
21.06. 15:00 Группа C Франция vs Перу, Екатеринбург
21.06. 18:00 Группа C Дания vs Австралия, Самара
21.06. 21:00 Группа D Аргентина vs Хорватия, Нижний Новгород
22 июня (пятница)
22.06. 15:00 Группа E Бразилия vs Коста-Рика, Санкт-Петербург
22.06. 18:00 Группа D Нигерия vs Исландия, Волгоград
22.06. 21:00 Группа E Сербия vs Швейцария, Калининград
23 июня (суббота)
23.06. 15:00 Группа G Бельгия vs Тунис, Москва, «Спартак»
23.06. 18:00 Группа F Германия vs Швеция, Сочи
23.06. 21:00 Группа F Южная Корея vs Мексика, Ростов-на-Дону
24 июня (воскресенье)
24.06. 15:00 Группа G Англия vs Панама, Нижний Новгород
24.06. 18:00 Группа H Япония vs Сенегал, Екатеринбург
24.06. 21:00 Группа H Польша vs Колумбия, Казань
25 июня (понедельник)
25.06. 17:00 Группа A Саудовская Аравия vs Египет, Волгоград
25.06. 17:00 Группа A Уругвай vs Россия, Самара
25.06. 21:00 Группа B Иран vs Португалия, Саранск
25.06. 21:00 Группа B Испания vs Марокко, Калининград
26 июня (вторник)
26.06. 17:00 Группа C Австралия vs Перу, Сочи
26.06. 17:00 Группа C Дания vs Франция, Москва, «Лужники»
26.06. 21:00 Группа D Исландия vs Хорватия, Ростов-на-Дону
26.06. 21:00 Группа D Нигерия vs Аргентина, Санкт-Петербург
27 июня (среда)
27.06. 17:00 Группа F Мексика vs Швеция, Екатеринбург
27.06. 17:00 Группа F Южная Корея vs Германия, Казань
27.06. 21:00 Группа E Сербия vs Бразилия, Москва, «Спартак»
27.06. 21:00 Группа E Швейцария vs Коста-Рика, Нижний Новгород
28 июня (четверг)
28.06. 17:00 Группа H Сенегал vs Колумбия, Самара
28.06. 17:00 Группа H Япония vs Польша, Волгоград
28.06. 21:00 Группа G Англия vs Бельгия, Калининград
28.06. 21:00 Группа G Панама vs Тунис, Саранск
МАТЧИ ПЛЕЙ–ОФФ
1/8 финала
30 июня (суббота)
30.06 17:00 M50 Победитель Группа C vs Второе место Группа D, Казань
30.06 21:00 M49 Победитель Группа A vs Второе место Группа B, Сочи
1 июля (воскресенье)
01.07. 17:00 M51 Победитель Группа B vs Второе место Группа A, Москва, «Лужники»
01.07 21:00 M52 Победитель Группа D vs Второе место Группа C, Нижний Новгород
2 июля (понедельник)
02.07 17:00 M53 Победитель Группа E vs Второе место Группа F, Самара
02.07 21:00 M54 Победитель Группа G vs Второе место Группа H, Ростов-на-Дону
3 июля (вторник)
03.07 17:00 M55 Победитель Группа F vs Второе место Группа E, Санкт-Петербург
03.07. 21:00 M56 Победитель Группа H vs Второе место группы G, Москва, «Спартак»
Четвертьфиналы
6 июля (пятница)
06.07 17:00 M57 Победитель M49 vs Победитель M50, Нижний Новгород
06.07 21:00 M58 Победитель M53 vs Победитель M54, Казань
7 июля (суббота)
07.07 17:00 M60 Победитель M55 vs Победитель M56, Самара
07.07 21:00 M 59 Победитель M51 vs Победитель M52, Сочи
Полуфиналы
10 июля (вторник)
21:00 M61 Победитель M57 vs Победитель M58, Санкт-Петербург
11 июля (среда)
21:00 M62 Победитель M59 vs Победитель M60, Москва, «Лужники»
Матч за третье место
14 июля (суббота)
14.07 17:00 M63 Неудачник M61 vs Неудачник M62, Санкт-Петербург
ФИНАЛ
15 июля (воскресенье)
15.07 18:00 M64, Москва, «Лужники».
На открытие ЧМ в Россию не приедет ни один из лидеров Запада.