Сегодня стартует ХХ Чемпионат мира-2018 по футболу

С 14 по 15 июня пройдет юбилейный, 20-й по счету Чемпионат мира по футболу-2018 в России, в котором примут участие 32 команды со всех континентов планеты.

По регламенту, 32 команды начнут Мундиаль-2018 матчами в один круг в восьми группах – по четыре сборных в каждой. В следующий раунд – плей-офф – выйдут по две лучшие команды из каждого квартета. Групповой этап пройдет с 14 по 28 июня, а с 30 июня на 16 лучших команд мира ждут матчи на выбывание, начиная с 1/8 финала.

Сегодня, 14 июня, в матче-открытии чемпионата мира-2018 сыграют сборные России и Саудовской Аравии – по иронии, самые слабые команды турнира, когда выходить из официального рейтинга ФИФА (Саудовская Аравия – 67-е место, Россия – 70-е).

Начало матча – в 18:00 по киевскому времени, а перед этим состоится церемония открытия Мундиаля-2018.

Отметим, что во время Мундиаля-2018 Россию не посетит ни один лидер европейских стран.

КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ ХХ ЧЕМПИОНАТА МИРА – 2018

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ГРУППОВОЙ ЭТАП

14 июня (четверг)

18:00 Группа A Россия vs Саудовская Аравия, Москва, «Лужники»

15 июня (пятница)

15.06. 15:00 Группа A Египет vs Уругвай, Екатеринбург

15.06. 18:00 Группа B Марокко vs Иран, Санкт-Петербург

15.06. 21:00 Группа B Португалия vs Испания, Сочи

16 июня (суббота)

16.06. 13:00 Группа C Франция vs Австралия, Казань

16.06. 16:00 Группа D Аргентина vs Исландия, Москва, «Спартак»

16.06. 19:00 Группа C Перу vs Дания, Саранск

16.06. 22:00 Группа D Хорватия vs Нигерия, Калиниград

17 июня (воскресенье)

17.06. 15:00 Группа E Коста-Рика vs Сербия, Самара

17.06. 18:00 Группа F Германия vs Мексика, Москва, «Лужники»

17.06. 21:00 Группа E Бразилия vs Швейцария, Ростов-на-Дону

18 июня (понедельник)

18.06. 15:00 Группа F Швеция vs Южная Корея, Нижний Новгород

18.06. 18:00 Группа G Бельгия vs Панама, Сочи

18.06. 21:00 Группа G Тунис vs Англия, Волгоград

19 июня (вторник)

19.06. 15:00 Группа H Польша vs Сенегал, Москва, «Спартак»

19.06. 18:00 Группа H Колумбия vs Япония, Саранск

19.06. 21:00 Группа A Россия vs Египет, Санкт-Петербург

20 июня (среда)

20.06. 15:00 Группа B Португалия vs Марокко, Москва, «Лужники»

20.06. 18:00 Группа A Уругвай vs Саудовская Аравия, Ростов-на-Дону

20.06. 21:00 Группа B Иран vs Испания, Казань

21 июня (четверг)

21.06. 15:00 Группа C Франция vs Перу, Екатеринбург

21.06. 18:00 Группа C Дания vs Австралия, Самара

21.06. 21:00 Группа D Аргентина vs Хорватия, Нижний Новгород

22 июня (пятница)

22.06. 15:00 Группа E Бразилия vs Коста-Рика, Санкт-Петербург

22.06. 18:00 Группа D Нигерия vs Исландия, Волгоград

22.06. 21:00 Группа E Сербия vs Швейцария, Калининград

23 июня (суббота)

23.06. 15:00 Группа G Бельгия vs Тунис, Москва, «Спартак»

23.06. 18:00 Группа F Германия vs Швеция, Сочи

23.06. 21:00 Группа F Южная Корея vs Мексика, Ростов-на-Дону

24 июня (воскресенье)

24.06. 15:00 Группа G Англия vs Панама, Нижний Новгород

24.06. 18:00 Группа H Япония vs Сенегал, Екатеринбург

24.06. 21:00 Группа H Польша vs Колумбия, Казань

25 июня (понедельник)

25.06. 17:00 Группа A Саудовская Аравия vs Египет, Волгоград

25.06. 17:00 Группа A Уругвай vs Россия, Самара

25.06. 21:00 Группа B Иран vs Португалия, Саранск

25.06. 21:00 Группа B Испания vs Марокко, Калининград

26 июня (вторник)

26.06. 17:00 Группа C Австралия vs Перу, Сочи

26.06. 17:00 Группа C Дания vs Франция, Москва, «Лужники»

26.06. 21:00 Группа D Исландия vs Хорватия, Ростов-на-Дону

26.06. 21:00 Группа D Нигерия vs Аргентина, Санкт-Петербург

27 июня (среда)

27.06. 17:00 Группа F Мексика vs Швеция, Екатеринбург

27.06. 17:00 Группа F Южная Корея vs Германия, Казань

27.06. 21:00 Группа E Сербия vs Бразилия, Москва, «Спартак»

27.06. 21:00 Группа E Швейцария vs Коста-Рика, Нижний Новгород

28 июня (четверг)

28.06. 17:00 Группа H Сенегал vs Колумбия, Самара

28.06. 17:00 Группа H Япония vs Польша, Волгоград

28.06. 21:00 Группа G Англия vs Бельгия, Калининград

28.06. 21:00 Группа G Панама vs Тунис, Саранск

МАТЧИ ПЛЕЙ–ОФФ

1/8 финала

30 июня (суббота)

30.06 17:00 M50 Победитель Группа C vs Второе место Группа D, Казань

30.06 21:00 M49 Победитель Группа A vs Второе место Группа B, Сочи

1 июля (воскресенье)

01.07. 17:00 M51 Победитель Группа B vs Второе место Группа A, Москва, «Лужники»

01.07 21:00 M52 Победитель Группа D vs Второе место Группа C, Нижний Новгород

2 июля (понедельник)

02.07 17:00 M53 Победитель Группа E vs Второе место Группа F, Самара

02.07 21:00 M54 Победитель Группа G vs Второе место Группа H, Ростов-на-Дону

3 июля (вторник)

03.07 17:00 M55 Победитель Группа F vs Второе место Группа E, Санкт-Петербург

03.07. 21:00 M56 Победитель Группа H vs Второе место группы G, Москва, «Спартак»

Четвертьфиналы

6 июля (пятница)

06.07 17:00 M57 Победитель M49 vs Победитель M50, Нижний Новгород

06.07 21:00 M58 Победитель M53 vs Победитель M54, Казань

7 июля (суббота)

07.07 17:00 M60 Победитель M55 vs Победитель M56, Самара

07.07 21:00 M 59 Победитель M51 vs Победитель M52, Сочи

Полуфиналы

10 июля (вторник)

21:00 M61 Победитель M57 vs Победитель M58, Санкт-Петербург

11 июля (среда)

21:00 M62 Победитель M59 vs Победитель M60, Москва, «Лужники»

Матч за третье место

14 июля (суббота)

14.07 17:00 M63 Неудачник M61 vs Неудачник M62, Санкт-Петербург

ФИНАЛ

15 июля (воскресенье)

15.07 18:00 M64, Москва, «Лужники».

На открытие ЧМ в Россию не приедет ни один из лидеров Запада.

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